Уряд схвалив проєкт закону про цифровізацію суду — Finance.ua

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Уряд схвалив проєкт закону про цифровізацію суду

Казна та Політика
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Уряд схвалив проєкт закону про цифровізацію суду
Уряд схвалив проєкт закону про цифровізацію суду
Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо цифровізації судочинства та удосконалення наказного провадження у цивільному судочинстві».
Про це повідомляє представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Законопроєктом пропонується внести зміни до ряду законодавчих актів, що передбачатимуть:
  • запровадження можливості здійснення судочинства в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду в умовах воєнного чи надзвичайного стану в разі виникнення обставин, що зумовлюють загрозу життю, здоровʼю та безпеці судді;
  • закріплення можливості свідка, перекладача, спеціаліста, експерта, секретаря судового засідання брати участь у засіданні в режимі відеоконференції, приведення у такому засіданні до присяги поза межами суду технічними засобами;
  • ухвалення судових рішень з використанням електронного підпису без складання їх у паперовій формі, введення можливості проведення зборів кредиторів у справах про банкрутство в режимі відеоконференції, а також спрощення порядку та скорочення строку розгляду справ щодо стягнення заборгованості за договором, укладеним у письмовій чи електронній формі, якщо сума вимоги не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Нагадаємо, в Україні розпочали надсилати повістки і виклики в суд через Viber.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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