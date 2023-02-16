Повістки в суд почали надсилати через Viber — Finance.ua

Повістки в суд почали надсилати через Viber Сьогодні 11:14 — Казна та Політика

Повістки в суд почали надсилати через Viber

У середу, 15 лютого, в Україні розпочали надсилати повістки і виклики через Viber.

Про це повідомляє Державна судова адміністрація України.

«З 15 лютого 2023 року на додачу до вже традиційних SMS-повідомлень реалізовано можливість надсилання повісток і викликів за допомогою месенджера Viber», — сказано в повідомленні.

Як зазначається, реалізація цієї ініціативи спрямована в першу чергу на економію коштів бюджету.

«Середня вартість відправки однієї повістки для суду буде значно нижчою, оскільки для відправки однієї повістки за допомогою Viber потрібне лише одне повідомлення», — пояснили в судовій адміністрації.

Алгоритм дій:

за замовченням, система документообігу намагається відправити повістку через месенджер, в разі неможливості такої відправки, повістка відправляється як SMS.

«З 00:01 до 12:00 15 лютого на месенджер Viber доставлено 60% повісток — з тих, які за згодою учасників судового процесу направляються у вигляді електронних повідомлень. Завдяки цьому, за перші півдня роботи нового сервісу економія для судів (а значить, і для держбюджету) понад 5 тис. грн або 42%. Можливо, цифри поки що не надто вражаючі, але це лише початок», — додали в адміністрації.

Зазначається, що всі повістки, які 15 лютого за пів дня були доставлені у вигляді електронних повідомлень, направити регулярною поштою, то це би обійшлось бюджету у 23 рази дорожче, і замість 7 тис. грн це б коштувало 160 тис. грн.

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