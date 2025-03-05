Уряд схвалив 10-річне будівництво бомбосховищ за 800 млрд гривень — Finance.ua

Уряд схвалив 10-річне будівництво бомбосховищ за 800 млрд гривень Сьогодні 18:00 — Казна та Політика

Уряд схвалив 10-річне будівництво бомбосховищ за 800 млрд гривень

Кабінет міністрів України схвалив Стратегію розвитку фонду захисних споруд цивільного захисту на період до 2034 року. Вартість становить 789,3 млрд гривень, здебільшого за рахунок міжнародної допомоги.

Про це свідчить розпорядження від 4 березня 2025 р. № 183-р.

Метою Стратегії є формування захищеного середовища для цивільного населення шляхом створення мережі об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту для захисту життя і мінімізації втрат в разі застосування ворогом сучасних засобів ураження.

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У документі зазначається, що зараз на території України, підконтрольній уряду України, 62,7 тисяч об’єктів, які забезпечують укриття 48,8% населення. З них готовими до використання за призначенням є 54,2 тисячі.

Досягнення завдань здійснюватиметься трьома етапами:

перший етап — 2025−2027 роки;

другий етап — 2028−2030 роки;

третій етап — 2031−2034 роки.

На першому етапі заплановано збільшення кількості об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту на 2 300 споруд за рахунок будівництва нових захисних споруд цивільного захисту і споруд подвійного призначення.

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На другому етапі — збільшення кількості на 3 000 споруд за рахунок будівництва нових захисних споруд цивільного захисту і споруд подвійного призначення (зокрема захисних споруд публічного доступу).

На третьому етапі — збільшення кількості на 8 000 споруд.

Для досягнення стратегічних цілей необхідне фінансування орієнтовно в обсязі 789,3 млрд гривень (перший етап — 151,1 млрд гривень, другий етап — 181,6 млрд гривень, третій етап — 456,6 млрд гривень), зокрема, за рахунок коштів державного бюджету в обсязі 81,2 млрд гривень.

Передбачається також залучити кошти міжнародної Коаліції з питань розвитку фонду захисних споруд цивільного захисту в обсязі 642,5 млрд гривень (14,69 млрд євро).

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