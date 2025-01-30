В Україні посилили відповідальність за неналежний стан укриттів: штрафи та позбавлення волі — Finance.ua

В Україні посилили відповідальність за неналежний стан укриттів: штрафи та позбавлення волі Сьогодні 15:43 — Казна та Політика

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон № 4200-IX про відповідальність за порушення вимог утримання та експлуатації об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту. Він передбачає посилення відповідальності посадовців за необлаштовані або зачинені укриття.

Про це повідомляє голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

«Після трагічних випадків, коли люди не змогли потрапити в укриття під час обстрілів, цей закон покликаний запобігти таким ситуаціям у майбутньому. Зокрема, зобов’язує відповідальних осіб забезпечувати належний стан захисних споруд і цілодобовий доступ до них», — пояснила парламентарка.

Штрафи

За її словами, закон впроваджує адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення.

Зокрема нова стаття 175−3 КУпАП передбачає штраф від 3 400 грн до 8 500 грн за порушення вимог до утримання та експлуатації укриттів.

Повторне порушення протягом року призведе до штрафу від 8 500 грн до 17 000 грн.

Шуляк наголосила, що адміністративна відповідальність також передбачена і за створення перешкод для перевірок стану укриттів (оновлена ст. 185−14 КУпАП).

Винним загрожує штраф від 6 800 грн до 13 600 грн, а за повторне порушення протягом року — 8 500−17 000 грн.

Якщо ж порушення у сфері роботи захисних споруд цивільного захисту призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків, для винних настає кримінальна відповідальність.

Нова стаття 270−2 Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років.

«Головна мета закону — гарантувати, що всі укриття будуть відкритими, облаштованими та готовими до використання в будь-який момент. А посадові особи нестимуть реальну відповідальність за їхній стан», — підсумувала Шуляк.

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