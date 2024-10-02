У КМДА назвали суму, яку витратили на ремонтні роботи в укриттях торік — Finance.ua
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У КМДА назвали суму, яку витратили на ремонтні роботи в укриттях торік

Казна та Політика
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У КМДА назвали суму, яку витратили на ремонтні роботи в укриттях торік
У КМДА назвали суму, яку витратили на ремонтні роботи в укриттях торік
У 2023 році на ремонтні роботи в укриттях столиці витратили понад 1 мільярд гривень.
Про це в коментарі журналістам сказав директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук.
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«У 2022 році було проведено ремонтні роботи у 563 укриттях. На це було витрачено 323 млн грн. У 2023 році були виконані ремонтні роботи у 1105 об’єктах фонду захисних споруд, це все ми кажемо про комунальні об’єкти, там, де місто може вкладати кошти на відновлювальні роботи, у 2023 році було витрачено 1 млрд 443 млн на виконання робіт. У 2024 році вже заплановано півтора мільярда гривень на виконання ремонтних робіт», — сказав Ткачук.
Він також поінформував, що цього року розпочато будівництво захисних споруд у закладах освіти, які не облаштовані захисними спорудами.
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«І ця робота вже виконується. До кінця року ми очікуємо інформацію від районних адміністрацій по будівництву захисних споруд», — повідомив директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА.
На запитання, чи будуть закладатися кошти на ремонт захисних споруд столиці у 2025 році, відповів: «Так, ми будемо планувати в більшому об’ємі кошти на ремонтні роботи і будемо виконувати цю роботу, і виконуємо її постійно».
За матеріалами:
Укрінформ
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