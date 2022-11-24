Уряд Сальвадора подав на розгляд парламенту зокон про цифрові цінні папери — Finance.ua
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Уряд Сальвадора подав на розгляд парламенту зокон про цифрові цінні папери

Фінтех і Картки
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Уряд Сальвадора подав на розгляд парламенту зокон про цифрові цінні папери
Уряд Сальвадора подав на розгляд парламенту зокон про цифрові цінні папери
Влада Сальвадора внесла на розгляд парламенту законопроект про цифрові цінні папери з метою підтримки ефективного розвитку ринку цифрових активів та захисту інтересів його інвесторів.
У разі схвалення законопроекту емітенти цифрових активів в країні будуть подавати до наглядового комітету перелік цифрових активів, які вони планують ввести в обіг на території країни після завершення процесу реєстрації, із зазначенням пільг, обмежень та лімітів.
Компанії також повинні будуть довести комітету, що вони можуть забезпечити кваліфікацію у сфері кібербезпеки та обслуговування клієнтів. Компанії також будуть зобов’язані повідомляти уряду інформацію про інші країни та юрисдикції, в яких вони здійснюють свою діяльність.

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Законопроект також передбачає створення агентства з управління Bitcoin-фондами, яке буде відповідати за адміністрування, зберігання та інвестування коштів, отриманих від публічних пропозицій цифрових активів, що здійснюються Сальвадором та його автономними установами. У разі ухвалення законопроекту передбачається, що кошти від випуску біткоїн-облігацій, які планує випустити уряд, також будуть управлятися цим агентством.

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Варто зазначити, що уряд Сальвадора досі не назвав чіткої дати випуску Bitcoin-облігацій, підготовку до якого він розпочав на початку 2022 року, але кілька разів відкладав їх випуск через несприятливу ринкову кон’юнктуру. Втім, експерти прогнозують, що після ухвалення законопроекту облігаціям також буде дано зелене світло.
Технічний директор Tether та Bitfinex Паоло Ардойно висловив думку, що закон про цифрові цінні папери дозволить Сальвадору стати фінансовим центром Центральної та Південної Америки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
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