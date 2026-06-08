Уряд розширив підтримку переселенців і дитячих будинків Сьогодні 11:32 — Особисті фінанси

Кабмін змінив правила виплати компенсацій за розміщення переселенців

Кабінет Міністрів збільшив із 60 до 90 днів строк надання компенсації закладам за розміщення внутрішньо переміщених осіб, які через війну втратили документи.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Компенсації для внутрішньо переміщених осіб

За словами глави уряду, також розширено можливості для підтвердження факту пошкодження або знищення житла.

«Розширюємо можливості підтвердження факту зруйнування або пошкодження житла», — зазначила Свириденко.

Тепер для цього можна буде використовувати акт дистанційного обстеження. Система компенсацій стане більш прозорою: в електронному кабінеті Пенсійного фонду можна буде бачити інформацію про призначення компенсації, причини відмови, розрахунок її розміру та нараховані виплати.

Житло для дитячих будинків сімейного типу

Також Кабмін ухвалив рішення щодо забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу. Визначено порядок і умови надання субвенцій з державного бюджету.

Пріоритет надаватиметься сім’ям, які евакуювалися через війну, втратили домівку або повертаються в Україну з-за кордону.

У Державному бюджеті на 2026 рік передбачено 833 млн грн на забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що станом на початок 2026 року близько 4,6 млн українців мають статус внутрішньо переміщених осіб. Щоб претендувати на грошову допомогу, людина повинна мати офіційний статус внутрішньо переміщеної особи. Переселенці можуть отримати державну субсидію для часткової компенсації вартості оренди житла. Це стосується тих ВПО, житло яких було зруйноване або опинилося в окупації, тож вони вимушені витрачати на оренду понад 20% доходів та укладати офіційний договір.

Також в Україні діє низка доплат, надбавок та компенсацій для пенсіонерів, що можуть суттєво полегшити фінансовий тягар. Держава автоматично нараховує лише частину з них, за іншими ж потрібно звертатися самостійно. Finance.ua створив путівник , який допоможе людям пенсійного віку отримувати максимум допомоги від держави: від вікових надбавок до безкоштовних ліків та субсидій.

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