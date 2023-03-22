Уряд розширив коло осіб, які можуть отримати нову професію за допомогою Центру зайнятості — Finance.ua

Уряд розширив коло осіб, які можуть отримати нову професію за допомогою Центру зайнятості Сьогодні 15:28 — Особисті фінанси

Уряд розширив коло осіб, які можуть отримати нову професію за допомогою Центру зайнятості

Кабінет міністрів ухвалив документ, який розширює коло осіб, які мають право на отримання спеціального ваучера на професійну перепідготовку, підвищення кваліфікації та навчання, який надає центр зайнятості.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на засіданні уряду.

«Ідеться про ваучер у розмірі більше 25 тисяч гривень, який надає Центр зайнятості, аби люди могли опанувати нові навички та професію і знайти затребувану на ринку праці роботу», — відзначив прем’єр-міністр.

Крім того, уряд підтримав пілотний проект про перехід деяких соціальних закладів на фінансування за моделлю того, як працює система медичних гарантій.

Як зазначив Шмигаль, зараз в Україні на медичні заклади виділяється не фіксована сума, а виплати йдуть за кількість послуг, які були надані пацієнтам.

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«У межах пілотного проекту плануємо запровадити схожу модель для соціальних послуг у двох закладах Мінсоцполітики. Ми вже бачили, що така модель сприяє підвищенню якості послуг та ефективності використання бюджетних коштів. Тому будемо її застосовувати й розвивати», — підкреслив прем’єр-міністр.

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