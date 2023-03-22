Уряд розширив коло осіб, які можуть отримати нову професію за допомогою Центру зайнятості — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд розширив коло осіб, які можуть отримати нову професію за допомогою Центру зайнятості

Особисті фінанси
22
Уряд розширив коло осіб, які можуть отримати нову професію за допомогою Центру зайнятості
Уряд розширив коло осіб, які можуть отримати нову професію за допомогою Центру зайнятості
Кабінет міністрів ухвалив документ, який розширює коло осіб, які мають право на отримання спеціального ваучера на професійну перепідготовку, підвищення кваліфікації та навчання, який надає центр зайнятості.
Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на засіданні уряду.
«Ідеться про ваучер у розмірі більше 25 тисяч гривень, який надає Центр зайнятості, аби люди могли опанувати нові навички та професію і знайти затребувану на ринку праці роботу», — відзначив прем’єр-міністр.
Читайте також
Крім того, уряд підтримав пілотний проект про перехід деяких соціальних закладів на фінансування за моделлю того, як працює система медичних гарантій.
Як зазначив Шмигаль, зараз в Україні на медичні заклади виділяється не фіксована сума, а виплати йдуть за кількість послуг, які були надані пацієнтам.
Читайте також
«У межах пілотного проекту плануємо запровадити схожу модель для соціальних послуг у двох закладах Мінсоцполітики. Ми вже бачили, що така модель сприяє підвищенню якості послуг та ефективності використання бюджетних коштів. Тому будемо її застосовувати й розвивати», — підкреслив прем’єр-міністр.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.