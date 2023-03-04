Середня зарплата за 2022 рік зросла на 6% — Finance.ua

Середня зарплата за 2022 рік зросла на 6% Сьогодні 16:18 — Особисті фінанси

Середня зарплата за 2022 рік зросла на 6%

Держстат оприлюднив квартальні дані щодо середньої зарплати у минулому році. З них випливає, що середня зарплата за 2022 рік зросла на 6%.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у телеграм-каналі.

«Середня місячна зарплата за підсумками 2022 року склала 14 857 грн (в тому числі у 4-му кварталі 16 477 грн). Проти 2021 року це +6% номінального зростання, але в реальному вимірі середні зарплати скоротились на 12%», — сказано в повідомленні.

У доларовому еквіваленті, по середньорічному офіційному курсу (32,34 грн/дол.), середня зарплата скоротилась до 459 дол. («мінус» 10,5% проти 2021 року).

«Падіння відчутне, але це все ще більше рівня 2020 року», — додає Гетманцев.

Найбільші середні зарплати за підсумками минулого року були традиційно у сфері інформаційних технологій (30,9 тис. грн), найменші — у поштовій та кур’єрській діяльності (8,6 тис. грн).

Довідка Finance.ua:

Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за 2022 рік. У середньому за 2022 рік зарплата склала 13 376,21 гривень, що на 382,65 гривень (на 3,0%) більше, ніж за 2021 рік (12 993,56 гривень);

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мінімальна зарплата у 2023 році підвищуватися не буде, вона збережеться на рівні 6 700 грн, або ж 40,46 грн за годину праці. Це випливає з державного бюджету на 2023 рік.



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