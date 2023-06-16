Уряд пропонує внести зміни до законодавства про судовий збір — Finance.ua

Уряд пропонує внести зміни до законодавства про судовий збір Сьогодні 16:48 — Казна та Політика

Уряд пропонує внести зміни до законодавства про судовий збір

Уряд пропонує внести зміни до законодавства про судовий збір, щоб надати право особам на відстрочення його сплати, зменшення його розміру або звільнення від сплати.

Відповідний урядовий законопроєкт «Про внесення змін до Закону України „Про судовий збір“ щодо сплати судового збору у справах про банкрутство (неплатоспроможність)» схвалено на засіданні Кабміну, повідомив у Телеграмі представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Схвалено проект Закону „Про внесення змін до Закону України „Про судовий збір“ щодо сплати судового збору у справах про банкрутство (неплатоспроможність)“», — написав Мельничук.

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За його словами, законопроєктом пропонується внести зміни до закону «Про судовий збір», якими передбачено:

справляння судового збору за подання до суду позовної заяви та іншої заяви, передбаченої Кодексом України з процедур банкрутства;

встановлення ставок судового збору за подання заяв до господарського суду у справі про банкрутство (неплатоспроможність);

надання юридичним та фізичним особам, у тому числі фізичним особам-підприємцям, які перебувають у судових процедурах банкрутства, права на відстрочення та розстрочення сплати судового збору, зменшення його розміру або звільнення від сплати.

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