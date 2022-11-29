Уряд профінансував пенсії за листопад на звільнених територіях. На виплати спрямовано 12 млрд гривен — Finance.ua

Уряд профінансував пенсії за листопад на звільнених територіях. На виплати спрямовано 12 млрд гривен Сьогодні 09:32 — Казна та Політика

Уряд профінансував пенсії за листопад на звільнених територіях. На виплати спрямовано 12 млрд гривен

На звільнених територіях виплати пенсій за листопад профінансовано повністю, загалом спрямовано 12,6 мільярда гривень.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у Телеграмі

«На деокупованих територіях Херсонської, Миколаївської, Харківської, Донецької та Луганської областей завершено фінансування пенсій за листопад. Загалом на виплати пенсій у цих областях було спрямовано 12,60 млрд гривень, що становить 100% від потреб на місяць», — йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що з ініціативи АТ «Укрпошта» пенсіонерам зі звільненої Херсонщини виплати пенсій продовжено до 30 листопада. Протягом місяця Укрпошта відновила технічну можливість доставляти та виплачувати пенсії у місті Херсон, 77 населених пунктах Херсонського та 10 Бериславського районів області.

На Миколаївщині «Укрпошта» нещодавно відновила можливість здійснювати доставку пенсій у місто Снігурівка. У Донецькій області спеціалісти Пенсійного фонду України проводять виїзні прийоми громадян у 16 деокупованих населених пунктах, зокрема в містах Святогірськ і Лиман.

Як повідомлялося, на звільнених територіях Харківщини протягом осені відновили роботу дев’ять сервісних центрів Пенсійного фонду України в містах Балаклія, Ізюм, Барвінкове, Вовчанськ, Куп’янськ і Дергачі, у селищах Чкаловське, Шевченкове та Великий Бурлук.

Довідка Finance.ua:

з 1 грудня 2022 року вдруге протягом року зростає розмір прожиткового мінімуму. Це є підставою для перерахунку розмірів мінімальної пенсії за віком та доплати за понаднормовий стаж (непрацюючим пенсіонерам), надбавок та підвищень, мінімальних пенсійних виплат, максимальної пенсії, які залежать від прожиткового мінімуму;

прем’єр-міністр України Денис Шмигаль констатував, що держави-партнери продовжують надавати нам потужну фінансову допомогу. Надійними партнерами України є Канада та країни Євросоюзу. Завдяки цим державам в українському бюджеті будуть гроші на соціальні виплати, зокрема зарплати та пенсії.

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Укрінформ За матеріалами:

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