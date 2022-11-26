З березня по жовтень виплачено пенсій на суму 387 млрд грн — Finance.ua
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З березня по жовтень виплачено пенсій на суму 387 млрд грн

Казна та Політика
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З березня по жовтень виплачено пенсій на суму 387 млрд грн
З березня по жовтень виплачено пенсій на суму 387 млрд грн
Майже 20 мільйонів українців сьогодні отримують соціальні виплати або користуються соціальними послугами. Попри всю складність ситуації, держава не затримувала пенсії та соціальні виплати жодного разу.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає Урядовий портал.
Крім того, за його словами, пенсії були проіндексовані, а загалом з березня по жовтень на ці виплати спрямовано 387 млрд грн.
Також прем’єр-міністр зазначив, що за 10 місяців цього року виплачено понад 137 млрд грн різних допомог.
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«Цього місяця соціальних виплат буде здійснено на 13,8 млрд грн. Це допомога багатодітним родинам, малозабезпеченим родинам, одиноким матерям, людям, зокрема дітям, з інвалідністю», — відзначив Шмигаль і додав, що економічна підтримка через соціальні допомоги та виплати забезпечується для майже 6 мільйонів людей.
Як підкреслив очільник уряду, субсидії будуть так само виплачуватися в повному обсязі. На це перебачено 37 млрд грн. А тарифи не будуть зростати до кінця опалювального сезону.
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«Запровадили низку додаткових програм, зокрема для внутрішньо переміщених осіб. 2 мільйони 200 тисяч людей отримують таку допомогу зараз. У листопаді їм буде виплачено 5,6 млрд грн», — сказав прем’єр.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення, за словами очільника Уряду, профінансовано 47,2 млрд грн відповідних виплат.
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За матеріалами:
Finance.ua
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