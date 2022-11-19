Хто може отримати одразу 10 пенсій — Finance.ua

Хто може отримати одразу 10 пенсій Сьогодні 13:00 — Особисті фінанси

При нарахуванні першої пенсії працівникам державних установ та комунальних закладів, які працювали на визначених посадах, держава має виплатити грошову допомогу у розмірі 10 місячних пенсій.

Якщо цього за якоїсь причини не сталося, необхідно звернутися до Пенсійного фонду.

Яким громадянам призначено виплати

Для отримання грошової допомоги необхідно мати передбачений законом трудовий стаж та обіймати посаду з переліку. Виплату буде призначено у випадку якщо:

якщо людина вийшла на пенсію після 30 вересня 2011 року;

на день досягнення пенсійного віку особа працювала в закладах та установах державної або комунальної форми власності;

займана посада входила у перелік;

страховий стаж на зазначених посадах: для чоловіків — 35 років, для жінок — 30 років;

до цього людина не отримувала будь-якої пенсії.

Працівники яких посад мають право на виплати

До страхового стажу, що визначає право на виплату грошової допомоги, зараховуються періоди роботи в закладах та установах державної та комунальної форми власності.

Право отримання виплати мають такі працівники:

працівники освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення.

спортсмени — заслужені майстри спорту, майстри спорту міжнародного класу — члени збірних команд.

артисти театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів.

При цьому допускається підсумовування страхового стажу за періоди роботи, що надають право на призначення пенсії. Детальний перелік усіх посад, за якими призначається виплата, міститься у Переліку № 909.

Довідка Finance.ua:

у жовтні для деяких категорій громадян було підвищено пенсії. Перерахунок торкнувся виплат громадян від 65 років. Наступний етап збільшення пенсійних виплат відбудеться у грудні.

Телеканал 24 За матеріалами:

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