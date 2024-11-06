Уряд Польщі хоче інвестувати понад 700 млн доларів у збільшення виробництва боєприпасів — Finance.ua

Уряд Польщі хоче інвестувати понад 700 млн доларів у збільшення виробництва боєприпасів Сьогодні 04:08 — Світ

Польський уряд пропонує виділити понад 700 млн доларів на нарощування виробництва боєприпасів, щоб мати достатній запас на випадок війни.

Як повідомляє Reuters , такий законопроєкт опублікували у понеділок.

Законопроєкт спрямований на «створення можливостей для надання фінансування на заходи, спрямовані на збільшення спроможностей з виробництва боєприпасів», зазначають у проєкті. Особливий акцент передбачений на боєприпасах великого калібру.

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На ініціативу пропонують виділити 3 млрд злотих — приблизно 750 млн доларів.

В уряді розраховують ухвалити проєкт до кінця року.

Нагадаємо, оборонний бюджет Польщі на 2025 рік буде рекордним та сягатиме 4,7% ВВП.

Європейська правда За матеріалами:

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