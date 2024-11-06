Уряд Польщі хоче інвестувати понад 700 млн доларів у збільшення виробництва боєприпасів — Finance.ua

Уряд Польщі хоче інвестувати понад 700 млн доларів у збільшення виробництва боєприпасів
Польський уряд пропонує виділити понад 700 млн доларів на нарощування виробництва боєприпасів, щоб мати достатній запас на випадок війни.
Як повідомляє Reuters, такий законопроєкт опублікували у понеділок.
Законопроєкт спрямований на «створення можливостей для надання фінансування на заходи, спрямовані на збільшення спроможностей з виробництва боєприпасів», зазначають у проєкті. Особливий акцент передбачений на боєприпасах великого калібру.
На ініціативу пропонують виділити 3 млрд злотих — приблизно 750 млн доларів.
В уряді розраховують ухвалити проєкт до кінця року.
Нагадаємо, оборонний бюджет Польщі на 2025 рік буде рекордним та сягатиме 4,7% ВВП.
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