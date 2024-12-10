Уряд погодив будівництво мосту через Тису — Finance.ua

Уряд погодив будівництво мосту через Тису Вчора 20:40 — Казна та Політика

Уряд погодив будівництво мосту через Тису

Україна та Румунія домовилися про будівництво автодорожнього мосту через річку Тиса.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Затверджуємо угоду з Урядом Румунії про будівництво автодорожнього мосту через річку Тиса», — повідомив він.

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За словами прем’єра, це буде новий логістичний вузол на пункті пропуску «Біла Церква — Сігету Мармацієй».

Це розширить експортні можливості України, прискорить рух людей та товарів через кордон, додав Шмигаль.

Економічна Правда За матеріалами:

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