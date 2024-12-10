Уряд погодив будівництво мосту через Тису — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд погодив будівництво мосту через Тису

Казна та Політика
129
Уряд погодив будівництво мосту через Тису
Уряд погодив будівництво мосту через Тису
Україна та Румунія домовилися про будівництво автодорожнього мосту через річку Тиса.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
«Затверджуємо угоду з Урядом Румунії про будівництво автодорожнього мосту через річку Тиса», — повідомив він.
Читайте також
За словами прем’єра, це буде новий логістичний вузол на пункті пропуску «Біла Церква — Сігету Мармацієй».
Це розширить експортні можливості України, прискорить рух людей та товарів через кордон, додав Шмигаль.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.