Уряд підвищив ставки за військовими облігаціями — Finance.ua

Уряд підвищив ставки за військовими облігаціями

Вчора 11:01 — Особисті фінанси

Уряд підвищив ставки за військовими облігаціями

Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови про випуск військових облігацій, згідно з якими замість фіксованої ставки в 11% річних встановлюється плаваюча ставка, прив’язана до облікової ставки НБУ. Наразі вона становить 25%.

Про це йдеться в урядовій постанові № 659.

Як це працюватиме? Плаваюча ставка за військовими облігаціями вираховуватиметься, виходячи із середнього значення облікової ставки НБУ за річний період, який закінчується першого числа місяця, що передує місяцю здійснення чергових купонних виплат та починається першого числа цього ж місяця попереднього року.

Довідка Finance.ua:

2 червня правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку на 1500 базисних пунктів — до 25% річних із попередніх 10%. У підсумку облікова ставка досягла найвищого значення після серпня 2015 року, коли вона була на рівні 30%;

Національний банк очікував, що уряд відреагує на зміну облікової ставки відповідним підвищенням ставок за ОВДП;



у НБУ заявили, що ставки за ОВДП повинні зрости до рівня очікуваної інфляції — тобто вище 20%;

однак Мінфін перед аукціоном 7 червня відмовився підвищувати ставки та заявив, що «військові облігації — це, в першу чергу, інструмент підтримки державного бюджету в період повномасштабного вторгнення рф, а не інструмент для максимізації доходу від інвестиційної діяльності, тому ставки за військовими ОВДП залишаються фіксованими»;

у результаті Мінфін продав 7 червня ОВДП лише на 810 млн гривень.

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