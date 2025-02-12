Уряд підтримав зміни в дошкіллі: 56 днів відпустки та оновлений перелік посад — Finance.ua

Уряд підтримав зміни в дошкіллі: 56 днів відпустки та оновлений перелік посад
Кабінет Міністрів України затвердив постанову «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346. і від 14 червня 2000 р. № 963», спрямовану на виконання законів України «Про дошкільну освіту», «Про освіту».
Про це повідомляється на Урядовому порталі.
Що зміниться для педагогічних працівників у дошкіллі?
- Тривалість щорічної відпустки. Відтепер усі педагогічні працівники закладів дошкільної освіти матимуть щорічну основну відпустку тривалістю 56 календарних днів.
- Оновлення переліку посад педагогічних працівників. Його доповнено новими найменуваннями.
Як написав представник Кабміну в парламенті Тарас Мельничук, Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників доповнили деякими новими педагогічними посадами, зокрема:
- заступника керівника закладу дошкільної освіти з організації освітнього процесу,
- керівника (завідувача) дошкільного підрозділу,
- керівника (завідувача) внутрішнього структурного підрозділу закладу загальної середньої освіти,
- заступника директора з наукового, мистецького, спортивного, військового спрямування (роботи, компоненту) закладу спеціалізованої освіти,
- асистента викладача та асистента майстра виробничого навчання тощо.
Також нормативно-правовим актом врегульовано термінологію щодо назв типів закладів освіти, та до переліку педагогічних посад внесено посади, передбачені законодавством (наприклад, заступник директора з наукової роботи в науковому ліцеї, асистент викладача, асистент майстра виробничого навчання), та визначено тривалість їхньої відпустки.
Довідка Finance.ua:
- Вихователі дитсадків, які є структурними підрозділами шкіл, також отримуватимуть з 2025 року «вчительську тисячу».
- Право на отримання щомісячної доплати матимуть усі педагогічні працівники шкіл усіх типів, а також центрів та структурних підрозділів таких закладів — пансіонів, дошкільних та позашкільних підрозділів закладів комунальної форми власності.
- Для педагогів дошкільних або позашкільних підрозділів шкіл при нарахуванні доплати застосовуватимуть норми на ставку, встановлені для таких педагогічних працівників у закладах дошкільної, позашкільної освіти.
- Щомісячна доплата становитиме з січня 2025 року 1300 гривень (1000 гривень «на руки»), а з вересня — 2600 гривень (2000 гривень «на руки»).
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