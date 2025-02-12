Уряд підтримав зміни в дошкіллі: 56 днів відпустки та оновлений перелік посад — Finance.ua

Уряд підтримав зміни в дошкіллі: 56 днів відпустки та оновлений перелік посад Сьогодні 14:38

Уряд підтримав зміни в дошкіллі: 56 днів відпустки та оновлений перелік посад

Кабінет Міністрів України затвердив постанову «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346. і від 14 червня 2000 р. № 963», спрямовану на виконання законів України «Про дошкільну освіту», «Про освіту».

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

Що зміниться для педагогічних працівників у дошкіллі?

Тривалість щорічної відпустки. Відтепер усі педагогічні працівники закладів дошкільної освіти матимуть щорічну основну відпустку тривалістю 56 календарних днів.

Відтепер усі педагогічні працівники закладів дошкільної освіти матимуть щорічну основну відпустку тривалістю 56 календарних днів. Оновлення переліку посад педагогічних працівників. Його доповнено новими найменуваннями.

Як написав представник Кабміну в парламенті Тарас Мельничук, Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників доповнили деякими новими педагогічними посадами, зокрема:

заступника керівника закладу дошкільної освіти з організації освітнього процесу,

керівника (завідувача) дошкільного підрозділу,

керівника (завідувача) внутрішнього структурного підрозділу закладу загальної середньої освіти,

заступника директора з наукового, мистецького, спортивного, військового спрямування (роботи, компоненту) закладу спеціалізованої освіти,

асистента викладача та асистента майстра виробничого навчання тощо.

Також нормативно-правовим актом врегульовано термінологію щодо назв типів закладів освіти, та до переліку педагогічних посад внесено посади, передбачені законодавством (наприклад, заступник директора з наукової роботи в науковому ліцеї, асистент викладача, асистент майстра виробничого навчання), та визначено тривалість їхньої відпустки.

Довідка Finance.ua:

Вихователі дитсадків, які є структурними підрозділами шкіл, також отримуватимуть з 2025 року «вчительську тисячу».

Право на отримання щомісячної доплати матимуть усі педагогічні працівники шкіл усіх типів, а також центрів та структурних підрозділів таких закладів — пансіонів, дошкільних та позашкільних підрозділів закладів комунальної форми власності.

Для педагогів дошкільних або позашкільних підрозділів шкіл при нарахуванні доплати застосовуватимуть норми на ставку, встановлені для таких педагогічних працівників у закладах дошкільної, позашкільної освіти.

Щомісячна доплата становитиме з січня 2025 року 1300 гривень (1000 гривень «на руки»), а з вересня — 2600 гривень (2000 гривень «на руки»).

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