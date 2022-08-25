Уряд отримав право визначати розмір грошової допомоги в разі загибелі військового: Зеленський підписав закон — Finance.ua

Уряд отримав право визначати розмір грошової допомоги в разі загибелі військового: Зеленський підписав закон
Зеленський підписав закон, який надає право уряду визначати розмір одноразової грошової допомоги в разі загибелі військовослужбовця.
Як зазначають у виданні, Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений парламентом законопроєкт № 7415 про внесення змін до статті 16-3 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (щодо окремих питань призначення і виплати одноразової грошової допомоги).
Він надає право уряду на час воєнного стану у ручному режимі визначати розмір одноразової грошової допомоги в разі загибелі військовослужбовця. Текст документа опубліковано на сайті газети «Голос України».
Хто має право на отримання допомоги
- батьки,
- один із подружжя, який не одружився вдруге,
- діти, які не досягли повноліття,
- утриманці загиблого (померлого).
Утриманцями вважаються члени сім’ї, які мають право на пенсію у разі втрати годувальника відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» за загиблого (померлого) військовослужбовця, військовозобов’язаного або резервіста (особу, звільнену з військової служби, смерть якої настала протягом року після звільнення).
Чинна ж до підписання закону редакція статті 16-1 передбачала, що право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги мають члени сім’ї, батьки та утриманці загиблого (померлого) військовослужбовця, військовозобов’язаного або резервіста.
Виплатять стільки, скільки уряд скаже
Законом доповнено статтю 16-2 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» новим пунктом 3 такого змісту:
«Розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовця в період дії воєнного стану визначається Кабінетом Міністрів України».
Чинна до підписання закону стаття 16-2 Закону передбачає, що одноразова грошова допомога призначається і виплачується у розмірі: 750-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, — у разі загибелі (смерті):
- військовослужбовця,
- військовозобов’язаного або резервіста,
- військовослужбовця під час виконання ним обов’язків військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням ним обов’язків військової служби,
- смерті особи, звільненої з військової служби, протягом року після звільнення її з військової служби, якщо смерть настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби.
Виплату отримають родичі загиблих.
Уряд же визначав порядок виплати та призначення. Тепер же у ручному режимі буде визначатися і її розмір.
При цьому змінами до статті 16-3 вказаного закону, зокрема, передбачено, що у разі встановлення більшого ступеня втрати працездатності без установлення інвалідності у відсотках чи зміни його причинного зв’язку виплата допомоги здійснюється з урахуванням раніше виплачених сум (крім випадків поранення, травми, контузії, каліцтва, отриманих у різний період часу, за якими виплата допомоги здійснюється окремо, без урахування раніше виплачених сум).
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