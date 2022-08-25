Уряд отримав право визначати розмір грошової допомоги в разі загибелі військового: Зеленський підписав закон — Finance.ua

Уряд отримав право визначати розмір грошової допомоги в разі загибелі військового: Зеленський підписав закон Вчора 21:01 — Казна та Політика

Зеленський підписав закон, який надає право уряду визначати розмір одноразової грошової допомоги в разі загибелі військовослужбовця.

Як зазначають у виданні, Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений парламентом законопроєкт № 7415 про внесення змін до статті 16-3 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (щодо окремих питань призначення і виплати одноразової грошової допомоги).

Він надає право уряду на час воєнного стану у ручному режимі визначати розмір одноразової грошової допомоги в разі загибелі військовослужбовця. Текст документа опубліковано на сайті газети «Голос України».

Хто має право на отримання допомоги

батьки,

один із подружжя, який не одружився вдруге,

діти, які не досягли повноліття,

утриманці загиблого (померлого).

Утриманцями вважаються члени сім’ї, які мають право на пенсію у разі втрати годувальника відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» за загиблого (померлого) військовослужбовця, військовозобов’язаного або резервіста (особу, звільнену з військової служби, смерть якої настала протягом року після звільнення).

Чинна ж до підписання закону редакція статті 16-1 передбачала, що право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги мають члени сім’ї, батьки та утриманці загиблого (померлого) військовослужбовця, військовозобов’язаного або резервіста.

Виплатять стільки, скільки уряд скаже

Законом доповнено статтю 16-2 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» новим пунктом 3 такого змісту:

«Розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовця в період дії воєнного стану визначається Кабінетом Міністрів України».

Чинна до підписання закону стаття 16-2 Закону передбачає, що одноразова грошова допомога призначається і виплачується у розмірі: 750-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, — у разі загибелі (смерті):

військовослужбовця,

військовозобов’язаного або резервіста,

військовослужбовця під час виконання ним обов’язків військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням ним обов’язків військової служби,

смерті особи, звільненої з військової служби, протягом року після звільнення її з військової служби, якщо смерть настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби.

Виплату отримають родичі загиблих.

Уряд же визначав порядок виплати та призначення. Тепер же у ручному режимі буде визначатися і її розмір.

При цьому змінами до статті 16-3 вказаного закону, зокрема, передбачено, що у разі встановлення більшого ступеня втрати працездатності без установлення інвалідності у відсотках чи зміни його причинного зв’язку виплата допомоги здійснюється з урахуванням раніше виплачених сум (крім випадків поранення, травми, контузії, каліцтва, отриманих у різний період часу, за якими виплата допомоги здійснюється окремо, без урахування раніше виплачених сум).

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