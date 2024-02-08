Уряд Німеччини планує націоналізувати «роснафту» — Finance.ua

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Уряд Німеччини планує націоналізувати «роснафту»

Фондовий ринок
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Уряд Німеччини планує націоналізувати «роснафту»
Уряд Німеччини планує націоналізувати «роснафту», Фото: Imago
Федеральне міністерство економіки готується до націоналізації нафтової російської держкомпанії «роснафта» у Німеччині.
Про це пише Handelsblatt.
Зазначається, що на заводи «роснафти» припадає близько 12% потужностей німецької нафтопереробної промисловості. У вересні 2022 року федеральний уряд передав їх під довірче управління Федерального мережевого агентства. Керування підприємствами встановили на шість місяців і двічі його продовжували.
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Крім цього, на слухання запросили представників російської компанії. Це один із формальних етапів процедури націоналізації. Проте наразі остаточне рішення ще не ухвалене.
Нагадаємо, із понад 1500 іноземних компаній, які володіють або володіли активами в росії, лише 304 остаточно завершили свій вихід, повідомляли в KSE Institute. Потенційна вартість може сягати $25 млрд.
Найбільші компанії, які повністю вийшли з рф, згенерували $82 млрд доходу, водночас ті, що перебувають у процесі виходу, — $65 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Espreso.tv
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