Уряд Китаю повідомив про зростання економіки у першому кварталі на 4,5% — Finance.ua

Уряд Китаю повідомив про зростання економіки у першому кварталі на 4,5% Сьогодні 07:22 — Світ

Уряд Китаю повідомив про зростання економіки у першому кварталі на 4,5%

Згідно з даними уряду КНР, економіка Китаю в першому кварталі зросла на 4,5% порівняно з роком раніше, причому темпи зростання істотно прискорилися після скасування жорстких обмежень політики «нульового COVID-19».

Минулого місяця Китай оприлюднив цільовий показник росту ВВП на 2023 рік у межах близько 5%, тоді як задекларована на 2022 рік мета в 5,5% не була досягнута і річне економічне зростання склало лише 3%.

Згідно з даними уряду, в першому кварталі прибуток на душу населення в Китаї у номінальному вираженні становив близько $1 579,6 долара (10 870 юанів), що на 5,1% більше, ніж минулого року, а рівень міського безробіття у січні-березні знизився на 0,1 відсоткового пункту порівняно з четвертим кварталом 2022 року і склав 5,5%.

Речник статистичного відомства Фу Лінхуей на пресконференції заявив, що економіка країни «продемонструвала стабільне відновлення і зробила хороший старт» у перші три місяці року, через що «ринкові очікування значно покращилися».

Водночас, він попередив про слабкість основи для економічного відновлення, оскільки умови за кордоном «все ще складні та нестабільні», а «падіння внутрішнього попиту залишається помітним».

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Укрінформ За матеріалами:

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