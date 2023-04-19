Уряд Китаю повідомив про зростання економіки у першому кварталі на 4,5% — Finance.ua
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Уряд Китаю повідомив про зростання економіки у першому кварталі на 4,5%

Світ
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Уряд Китаю повідомив про зростання економіки у першому кварталі на 4,5%
Уряд Китаю повідомив про зростання економіки у першому кварталі на 4,5%
Згідно з даними уряду КНР, економіка Китаю в першому кварталі зросла на 4,5% порівняно з роком раніше, причому темпи зростання істотно прискорилися після скасування жорстких обмежень політики «нульового COVID-19».
Такі дані оприлюднило Національне бюро статистики КНР.
Минулого місяця Китай оприлюднив цільовий показник росту ВВП на 2023 рік у межах близько 5%, тоді як задекларована на 2022 рік мета в 5,5% не була досягнута і річне економічне зростання склало лише 3%.
Згідно з даними уряду, в першому кварталі прибуток на душу населення в Китаї у номінальному вираженні становив близько $1 579,6 долара (10 870 юанів), що на 5,1% більше, ніж минулого року, а рівень міського безробіття у січні-березні знизився на 0,1 відсоткового пункту порівняно з четвертим кварталом 2022 року і склав 5,5%.
Речник статистичного відомства Фу Лінхуей на пресконференції заявив, що економіка країни «продемонструвала стабільне відновлення і зробила хороший старт» у перші три місяці року, через що «ринкові очікування значно покращилися».
Водночас, він попередив про слабкість основи для економічного відновлення, оскільки умови за кордоном «все ще складні та нестабільні», а «падіння внутрішнього попиту залишається помітним».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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