Уряд хоче заборонити стягувати кошти з деяких боржників під час воєнного стану — Finance.ua

Уряд хоче заборонити стягувати кошти з деяких боржників під час воєнного стану Сьогодні 16:44 — Особисті фінанси

Уряд хоче заборонити стягувати кошти з деяких боржників під час воєнного стану

Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт, який забороняє державним і приватним виконавцям стягувати та накладати арешт на кошти боржників — фізосіб, якщо людина отримала ці кошти як цільову допомогу від громадських, благодійних чи міжнародних організацій. Також це стосується виплат для ВПО.

Такі правила пропонують встановити на час дії воєнного стану та протягом 30 днів із дня його припинення або скасування.

«Не можна в людини забирати останнє, стягувати кошти, які часто є єдиним джерелом для існування найбільш незахищених! Це треба усвідомлювати. Закликаю народних депутатів впровадити цю ініціативу якнайшвидше!» — звернулася до парламентарів міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Варто зазначити, що проєкт закону до Верховної Ради ще не внесли.

Довідка Fiannce.ua:

під час воєнного стану чимало українців отримали грошову допомогу від різних міжнародних організацій — ООН, ЮНІСЕФ, Естонської ради, Норвезької ради тощо. Попри таку фінансову підтримку ці громадяни мають право на призначення субсидії;

як нагадують у Пенсійному фонді України, при розрахунку субсидії грошову допомогу від міжнародних організацій не враховують;



також уряд пропонує спростити умови погашення кредиту для ВПО та осіб, що проживають на постраждалих від війни територіях.

До речі, на Finance.ua працює сервіс персонального підбору кредитів. Безкоштовно проводимо розрахунок та підбір кредитних пропозицій.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.