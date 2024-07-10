Уряд дозволив не ставати на військовий облік деяким вступникам до 25 років: кому саме — Finance.ua

Уряд дозволив не ставати на військовий облік деяким вступникам до 25 років: кому саме Сьогодні 16:15 — Особисті фінанси

Уряд дозволив не ставати на військовий облік деяким вступникам до 25 років: кому саме

Військовозобов’язані до 25 років, які проживають на тимчасово окупованих територіях або виїхали з цих територій за кордон, можуть не ставати на військовий облік під час вступу в українські вищі навчальні заклади.

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Таке рішення ухвалив уряд з огляду на те, що такі вступники не можуть прибути до ТЦК для взяття на військовий облік. Проте вони повинні це зробити після закінчення воєнного стану.

Відповідну урядову постанову розробила команда Мінреінтеграції у межах нарад з Генштабом, Міноборони, МВС, ДМС і МОН, а також засідань Коордштабу з питань деокупованих територій.

Нагадаємо, за законодавством громадяни чоловічої статі, яким виповнюється 17 років у рік взяття на військовий облік, повинні це зробити протягом січня-березня. Для цього їм потрібно прибути до районного чи міського ТЦК та СП й подати необхідні документи. Юнакам, які не стали на військовий облік, надішлють повістку.

hromadske За матеріалами:

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