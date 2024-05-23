Уряд Британії виділяє $11 млн на захист від махінацій з ШІ — Finance.ua
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Уряд Британії виділяє $11 млн на захист від махінацій з ШІ

Світ
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Уряд Британії виділяє $11 млн на захист від махінацій з ШІ
Уряд Британії виділяє $11 млн на захист від махінацій з ШІ
Уряд Великої Британії виділяє 8.5 мільйона фунтів стерлінгів (майже $11 млн) на гранти, які нададуть дослідникам у сфері штучного інтелекту для пошуку рішень щодо підвищення безпеки використання ШІ, а також отримання від нього максимальної користі.
Про це повідомила британський міністр технологій Мішель Донелан на Сеульському саміті штучного інтелекту, який спільно проводять Південна Корея та Велика Британія.
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Серед завдань програми — знайти рішення для боротьби з поширенням фейкових зображень та інших видів дезінформації. Зусилля планують сконцентрувати на платформах, які розповсюджують брехню, а не на моделях штучного інтелекту, які її генерують на запит шахраїв.
Підтримку пошуку рішень здійснять на базі нового Інституту безпеки штучного інтелекту (AISI) при уряді Великої Британії.
Найбільш перспективні пропозиції будуть розвинені у довгострокові проєкти та можуть отримати подальше фінансування.
За матеріалами:
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