Уряд Британії виділяє $11 млн на захист від махінацій з ШІ — Finance.ua

Уряд Британії виділяє $11 млн на захист від махінацій з ШІ 23.05.2024, 01:29 — Світ

Уряд Британії виділяє $11 млн на захист від махінацій з ШІ

Уряд Великої Британії виділяє 8.5 мільйона фунтів стерлінгів (майже $11 млн) на гранти, які нададуть дослідникам у сфері штучного інтелекту для пошуку рішень щодо підвищення безпеки використання ШІ, а також отримання від нього максимальної користі.

Про це повідомила британський міністр технологій Мішель Донелан на Сеульському саміті штучного інтелекту, який спільно проводять Південна Корея та Велика Британія.

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Серед завдань програми — знайти рішення для боротьби з поширенням фейкових зображень та інших видів дезінформації. Зусилля планують сконцентрувати на платформах, які розповсюджують брехню, а не на моделях штучного інтелекту, які її генерують на запит шахраїв.

Підтримку пошуку рішень здійснять на базі нового Інституту безпеки штучного інтелекту (AISI) при уряді Великої Британії.

Найбільш перспективні пропозиції будуть розвинені у довгострокові проєкти та можуть отримати подальше фінансування.

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