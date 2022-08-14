Urbanista випустить перші у світі навушники із сонячною батареєю — Finance.ua
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Urbanista випустить перші у світі навушники із сонячною батареєю

Технології&Авто
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Urbanista випустить перші у світі навушники із сонячною батареєю
Urbanista випустить перші у світі навушники із сонячною батареєю
Шведська компанія Urbanista анонсувала випуск перших у світі бездротових навушників-вкладишів, які заряджатимуться від сонячних батарей. Їх вбудують у зарядний кейс. Вартість навушників — $149. З урахуванням заряджання вони зможуть відтворювати музику протягом 32 годин. Про це повідомляє Fast Company. Компанія вже має накладні навушники на сонячних батареях — Los Angeles.
Як це працює? У самих навушниках, які отримали назву Phoenix, немає сонячних батарей — вони вбудовані в зарядний кейс, який постійно заряджається як від зовнішнього освітлення, так і всередині приміщення,пояснює CEO шведської компанії Exeger Джованні Філі. Вона постачає сонячні елементи, які перетворюють будь-яку форму світла на електричну енергію.
Urbanista випустить перші у світі навушники із сонячною батареєю
Про всяк випадок у кейс додали USB-C порт, щоб заряджати його від мережі, проте Urbanista сумнівається, що він буде потрібний. Заряду навушників вистачить на відтворення музики протягом восьми годин поспіль, а використання кейса збільшить час до 32 годин.
«Ми відчуваємо, що робимо маленький внесок у покращення світу на тлі кліматичної кризи. Наші клієнти хочуть змінити світ, а ми пропонуємо їм варіант, як це зробити, щоб не доводилося йти на компроміс зі звичним способом життя», — розповідає Філі.
Також навушники Urbanista Phoenix пропонують активне шумозаглушення. Система використовує шість мікрофонів, щоб аналізувати навколишній шум та видаляти його частину. При цьому Phoenix мають режим прозорості, що пропускає людську мову. У навушники вбудували функцію багатоточкового підключення, що дозволяє використовувати два пристрої як джерело звуку одночасно. Запуск заплановано на IV квартал 2022 року. Навушники Phoenix випускатимуть у чорному та рожевому кольорах за ціною $149.
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За матеріалами:
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