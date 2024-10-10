Ураган «Мілтон» може коштувати страхувальникам $100 млрд — аналітики Сьогодні 18:30 — Світ

Ураган «Мілтон» може коштувати страхувальникам $100 млрд — аналітики

Збитки, які спричинить ураган «Мілтон», можуть скласти 100 мільярдів доларів, що можна співставити з наслідками урагану «Катріна» — найбільш руйнівного в історії США.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Так, аналітики заявили, що ураган «Мілтон» може призвести до втрат у розмірі до 100 мільярдів доларів для світової страхової галузі, спричинивши сплеск цін на перестрахування у 2025 році, що може призвести до зростання акцій деяких страхових компаній.

За оцінками аналітиків Morningstar DBRS, застраховані збитки від урагану «Мілтон» можуть становити від 60 до 100 мільярдів доларів, якщо ураган безпосередньо обрушиться на густонаселений район Тампи.

Вони додали, що збитки у розмірі 100 мільярдів доларів поставлять «Мілтон» в один ряд із ураганом «Катріна» 2005 року, заявивши, що втрати, швидше за все, будуть «суттєвими, але не катастрофічними».

Reuters нагадує, що ураган «Катріна» став причиною найбільших втрат страхових фірм, яким довелося виплачувати багатомільярдні компенсації. Друге місце на сьогоднішній день посідає ураган «Іен», який обрушився на Флориду у 2022 році і спричинив втрати у розмірі близько 60 мільярдів доларів.

За підрахунками аналітиків RBC, «Мілтон» завдасть таких самих збитків, як і «Іен», і вони повинні бути «цілком прийнятними» для страхового сектора.

Аналітики Jefferies підрахували, що у разі сильного урагану в одному з найгустонаселеніших регіонів Флориди застраховані збитки становитимуть двозначне число в мільярдах доларів.

Аналітики S&P зазначили, що масштаб збитків «залишається вкрай невизначеним», але він може зрівнятися з 60 мільярдами доларів, завданими ураганом «Іен» у 2022 році.

Ураган «Мілтон» пронісся по центральній Флориді, залишивши мільйони споживачів без електроенергії, зруйнувавши будівлі та викликавши смертоносні торнадо. Руйнуючі вітри і шторм досягли і західного узбережжя Флориди, повідомляє агентство Reuters.

Ураган «Мілтон» вдарив по західному узбережжю Флориди неподалік від міста Сієста-Кі в ніч на 10 жовтня, досягнувши позначки 3 категорії. Як пізніше повідомив Національний центр спостереження за ураганами, згодом він ослаб до категорії 1.

У місті на західному узбережжі зафіксовано декілька смертей внаслідок урагану. Зруйновані будинки і вимкнено електропостачання майже у двох мільйонів споживачів. Мільйонам людей наказали терміново евакуюватися.

Губернатор Флориди Рон ДеСантіс повідомив, що «Мілтон» спричинив не менше 19 торнадо, які завдали шкоди багатьом округам, зруйнувавши близько 125 будинків, більшість з яких були пересувними будинками.

«У цей момент евакуюватися вже занадто небезпечно, тому вам доведеться сховатися на місці і просто причаїтися», — сказав ДеСантіс, оголошуючи про наближення урагану.

Ураган уже призвів до зростання попиту на бензин у штаті: близько чверті заправних станцій розпродали всі запаси, що сприяло підтримці цін на сиру нафту.

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