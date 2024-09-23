Управління держохорони накупило преміальних позашляховиків Land Cruiser по 4 млн — Finance.ua

Управління держохорони накупило преміальних позашляховиків Land Cruiser по 4 млн Сьогодні 16:44 — Казна та Політика

Управління держохорони накупило преміальних позашляховиків Land Cruiser по 4 млн

Управління державної охорони України 16 вересня уклало угоду на придбання чотирьох спеціалізованих автомобілів на базі Toyota Land Cruiser по 3,93 млн грн за штуку. Поставити товар має єдиний учасник відкритих торгів ТОВ «ВіДі Автострада».

Про це пише видання «Наші гроші» з посиланням на « Прозорро ».

Вартість контракту склала 15,73 млн грн. До 25 грудня мають поставити чотири чорні позашляховики 2024 року випуску, з дизельним двигуном об’ємом 3.3 л.

«Ленд крузери» повинні мати підігрів керма та сидінь, звукопоглинаюче скло передніх дверей, іонізацію салону, підігрів лобового скла та інші опції для комфорту водія і пасажирів.

Додаткове обладнання для автомобілів передбачає металевий захист двигуна, захисну решітку в радіатор, зимову гуму, тонування вікон (крім лобового) та дорожній набір автомобіліста. Спеціалізоване обладнання — світлодіодні фари у решітку радіатора та під заднє скло, сигнальні маяки, а також потужний гучномовний пристрій з дистанційним світло-керуванням.

Як пише видання, 3,93 млн грн за Toyota Land Cruiser — це рекордна ціна за будь-який легковий автомобіль у закупівлях в системі «Прозорро» цього року. Раніше рекорд також належав Управлінню держохорони, воно у серпні замовило три розкішні позашляховики Лексус по 3,27 млн грн у ТОВ «ВіДі Еліт».

ТОВ «ВіДі Автострада» входить до складу групи компаній «ВіДі Груп» Олега та Віталія Джуринських. За цей рік з товариством підписано контрактів на 211,70 млн грн.

ДП «Агенція оборонних закупівель» Міноборони у вересні за результатами тендерів уклала угоди на постачання 1300 дронів DJI Mavic різних модифікацій на 162,69 млн грн.

Економічна Правда За матеріалами:

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