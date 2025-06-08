Уперше за рік підприємства всіх секторів позитивно оцінили свою ділову активність — Finance.ua

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Уперше за рік підприємства всіх секторів позитивно оцінили свою ділову активність

Казна та Політика
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Уперше за рік підприємства всіх секторів позитивно оцінили свою ділову активність
Уперше за рік підприємства всіх секторів позитивно оцінили свою ділову активність
Уперше з травня 2024 року підприємства всіх секторів відновили позитивні оцінки результатів власної економічної діяльності.
Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), повідомили у Національному банку України.
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Як повідомили у Нацбанку, минулого місяця ІОДА становив 50.8 порівняно з 49.4 у квітні 2025 року та був вищий за рівень у травні 2024 року (48.0).

Що посприяло

За даними регулятора, на очікування підприємства позитивно вплинули активний споживчий попит, міжнародна фіндопомога, сезонні фактори та стійкість енергетики.
Водночас, до стримуючих чинників досі відносяться обстріли критичної інфраструктури, нестача кадрів, інфляційний та курсовий тиск.

Будівництво

Цей сектор найоптимістичнше оцінив економічні результати завдяки сталому внутрішньому попиту та сезонному чиннику: секторальний індекс у травні становив 51.5 порівняно з 47.3 у квітні 2025 року (у травні 2024 року — 49.8).
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Будівельники суттєво посилили позитивні очікування щодо збільшення обсягу будівництва, нових замовлень, закупівлі сировини та матеріалів.

Промисловість

Промислові підприємства вже четвертий місяць поспіль позитивно оцінюють свою діяльність: у травні секторальний індекс склав 51.1 проти 51.8 у квітні (у травні 2024 року — 48.8).
Респонденти оптимістично налаштовані щодо попиту на продукцію та обсяг експорту. Водночас зберігається песимізм щодо запасів і незавершеного виробництва.

Торгівля

Уже третій місяць поспіль торговельні підприємства позитивно оцінюють свою діяльність: у травні секторальний індекс становив 50.3 проти 51.2 у квітні та 47.7 рік тому.

Сфера послуг

Підприємства сфери послуг уперше з травня 2024 року оптимістично оцінили результати своєї поточної діяльності.
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Цьому просприяли налагодження логістичних ланцюгів, а також пожвавлення попиту: секторальний індекс зріс до 50.9 у травні (у квітні 2025 року — 46.3, у травні 2024 року — 47.2).
Респонденти були налаштовані на збільшення обсягу наданих послуг, нових замовлень та послуг у процесі виконання.
У НБУ зауважують, на тлі очікуваного сповільнення темпів зростання закупівельних цін опитані підприємства промисловості, торгівлі та сфери послуг були налаштовані на помірніше здорожчання закупівельних цін, а також цін / тарифів на власну продукцію / послуги, натомість будівельні компанії очікували на їх незначне прискорення.
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«Оцінки щодо зайнятості залишалися неоднорідними. Підприємства будівництва були налаштовані на збільшення чисельності персоналу. Натомість керівники підприємств інших секторів очікували на зменшення загальної чисельності працівників», — йдеться у повідомленні.

Довідка Finance.ua:

  • через війну Україна втратила сотні тисяч працівників — внаслідок мобілізації, загибелі, вимушеного переселення та еміграції. За оцінками Світового банку, до великої війни майже 50% українців мали роботу, а у 2023 році ця цифра знизилася до 40%. При цьому існує парадокс: попри кризу, на ринку є вакансії, але закрити їх майже неможливо;
  • у квітні 2025 року найгострішою перешкодою для бізнесу, викликаною повномасштабним російським вторгненням, знову став брак робочої сили внаслідок призову або виїзду співробітників — 57%.
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За матеріалами:
Finance.ua
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