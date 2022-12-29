UnionPay обмежила зняття готівки з карток російських банків — Finance.ua

UnionPay обмежила зняття готівки з карток російських банків Сьогодні 16:02 — Фінтех і Картки

UnionPay обмежила зняття готівки з карток російських банків

Китайська платіжна система UnionPay обмежила зняття готівки за картками, випущеними російськими банками.

Про це повідомляє « Медуза ».

Тепер росіяни матимуть змогу зняти за кордоном за один день не більше 50 тисяч юанів (приблизно 507 тисяч рублів) або еквівалент в іншій валюті, а за один рік — не більше 500 тисяч юанів.

«При необхідності зняття готівки в банкоматах понад встановлений ліміт рекомендуємо оформити додаткову картку UnionPay згідно з тарифами банку», — йдеться в повідомленнях російських банків.

Нагадаємо, російський Сбербанк закриває своє представництво в Об’єднаних Арабських Еміратах під тиском санкційних обмежень, але російський бізнес продовжує процвітати в цій країні.

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