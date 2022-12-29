UnionPay обмежила зняття готівки з карток російських банків — Finance.ua

UnionPay обмежила зняття готівки з карток російських банків
Китайська платіжна система UnionPay обмежила зняття готівки за картками, випущеними російськими банками.
Про це повідомляє «Медуза».
Тепер росіяни матимуть змогу зняти за кордоном за один день не більше 50 тисяч юанів (приблизно 507 тисяч рублів) або еквівалент в іншій валюті, а за один рік — не більше 500 тисяч юанів.
«При необхідності зняття готівки в банкоматах понад встановлений ліміт рекомендуємо оформити додаткову картку UnionPay згідно з тарифами банку», — йдеться в повідомленнях російських банків.
Нагадаємо, російський Сбербанк закриває своє представництво в Об’єднаних Арабських Еміратах під тиском санкційних обмежень, але російський бізнес продовжує процвітати в цій країні.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною