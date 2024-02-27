Унікальний позашляховик BYD викликав ажіотаж на ринку (Фото) — Finance.ua

Унікальний позашляховик BYD викликав ажіотаж на ринку (Фото) Сьогодні 03:04 — Фондовий ринок

Унікальний позашляховик BYD викликав ажіотаж на ринку (Фото)

На Женевському автосалоні офіційно представили популярний китайський позашляховик BYD Yangwang U8. Також стало відомо про неофіційне підвищення цін на автомобілі U8.

Бренд Yangwang офіційно виходить на європейський ринок, хоча BYD Yangwang U8 почали з’являтися в країнах Європи за кілька тижнів до офіційної презентації. Ціни поки що не розкриваються, але повідомляється, що новинка привернула велику увагу.

Раніше BYD повідомила дані про продажі за січень: за місяць було продано 1652 нових автомобілів BYD Yangwang U8, а сукупний обсяг продажів становив 3653 одиниці.

Як стало відомо, через великий попит на авто деякі магазини в Китаї збільшили ціну на модель більш ніж на 5000 доларів, а стартова ціна в Китаї становить близько 166 000 доларів.

Нагадаємо, Yangwang U8 — гібридний позашляховик, що виробляється китайською компанією BYD під брендом Yangwang з 2023 року. Автомобіль оснащується 2-літровим турбодвигуном, який заряджає тяговий електродвигун напругою 49 кВт·год. Запас ходу складає близько 1000 км. Авто може виконувати «розворот танка» на 180 градусів.

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