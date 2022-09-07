"Укрзалізниця" запустить "пілотні" вагони з новими стандартами якості — Finance.ua

"Укрзалізниця" запустить "пілотні" вагони з новими стандартами якості Вчора 08:33 — Фондовий ринок

«Укрзалізниця» запустить «пілотні» потяги з новими стандартами якості обслуговування пасажирів.

Про це повідомляє прес-служба компанії у Telegram

«Ми вирішили, що кожен український пасажир вартий рівня сервісу, який ми пропонуємо для перевезень європейських дипломатів. Тож починаємо поступовий перехід на нові стандарти якісного обслуговування пасажирів у поїздах «Укрзалізниці», — йдеться у повідомленні.

Так, у рамках «пілоту» на перших двох поїздах будуть тестуватися:

мийні засоби для внутрішнього миття вагонів;

замість кускового мила для рук тестуватимуть піну в автоматичних дозаторах;

більш зручні тримачі для туалетного паперу та новий папір;

накладки на унітази у вбиральнях;

дозатори паперових рушників.

Також, пасажирам запропонують гігієнічні набори з одноразовими капцями, вологими та сухими серветками, зубною щіткою та пастою, гребінцем для волосся. Все це пасажири плацкартних та купейних вагонів зможуть придбати у провідника, а для пасажирів вагонів люкс (СВ) цей набір буде включено до вартості квитка, зазначають у прес-службі.

«Пілотні» вагони отримають рейси № 75/76 «Кривий Ріг — Київ» та «Потяг до перемоги» (до 13.09.2022 курсує на маршруті № 31/32 «Запоріжжя — Львів»).

УНІАН За матеріалами:

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