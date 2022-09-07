"Укрзалізниця" запустить "пілотні" вагони з новими стандартами якості — Finance.ua
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"Укрзалізниця" запустить "пілотні" вагони з новими стандартами якості

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«Укрзалізниця» запустить «пілотні» потяги з новими стандартами якості обслуговування пасажирів.
Про це повідомляє прес-служба компанії у Telegram.
«Ми вирішили, що кожен український пасажир вартий рівня сервісу, який ми пропонуємо для перевезень європейських дипломатів. Тож починаємо поступовий перехід на нові стандарти якісного обслуговування пасажирів у поїздах «Укрзалізниці», — йдеться у повідомленні.
Так, у рамках «пілоту» на перших двох поїздах будуть тестуватися:
  • мийні засоби для внутрішнього миття вагонів;
  • замість кускового мила для рук тестуватимуть піну в автоматичних дозаторах;
  • більш зручні тримачі для туалетного паперу та новий папір;
  • накладки на унітази у вбиральнях;
  • дозатори паперових рушників.
Також, пасажирам запропонують гігієнічні набори з одноразовими капцями, вологими та сухими серветками, зубною щіткою та пастою, гребінцем для волосся. Все це пасажири плацкартних та купейних вагонів зможуть придбати у провідника, а для пасажирів вагонів люкс (СВ) цей набір буде включено до вартості квитка, зазначають у прес-службі.
«Пілотні» вагони отримають рейси № 75/76 «Кривий Ріг — Київ» та «Потяг до перемоги» (до 13.09.2022 курсує на маршруті № 31/32 «Запоріжжя — Львів»).
За матеріалами:
УНІАН
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