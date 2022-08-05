Укрзалізниця запустила оплату квитків через Apple Pay — Finance.ua

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Укрзалізниця запустила оплату квитків через Apple Pay

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Укрзалізниця запустила оплату квитків через Apple Pay
Укрзалізниця запустила оплату квитків через Apple Pay
Укрзалізниця запустила оплату квитків у чат-боті Apple Messages через Apple Pay.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
В офіційному чат-боті Укрзалізниці в Apple Messages стала доступною оплата квитків за допомогою Apple Pay. Після оплати квиток можна додати в гаманець Apple Passkit, крім того, в Apple Messages доступний онлайн-чат зі службою підтримки.
Для запуску Apple Messages потрібно натиснути іконку «Повідомлення» на сайті Укрзалізниці. Миттєво відкриється діалогове вікно для купівлі квитків через Apple Pay або спілкування з оператором служби підтримки.
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Apple Messages доступний для користувачів та бізнесів в усьому світі на 1,65 млрд пристроїв Apple та інтегрований із додатком «Повідомлення», а також з нативними функціями й сервісами iOS.
«Окрім Apple Messages, наша бот-платформа Corezoid підтримує роботу з Google Business Messages, Viber, Telegram, Facebook messenger, WhatsApp for Business, Line, WeChat, Control.events та будь-якими іншими платформами з відкритими API. Робота з месенджерами — це хороший перший крок на шляху побудови „цифрового ядра“ на базі Corezoid», — говорить Ольга Худік, керівник з розвитку бізнесу в Middleware.
Забудьте про черги на вокзалах і витрати часу на тривалі процедури реєстрації. Proizd.ua перетворює покупку квитків на п’ятихвилинну справу. Зрозумілий інтерфейс та мінімум кроків, аби забронювати подорож.
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За матеріалами:
Finance.ua
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