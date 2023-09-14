Укрзалізниця запустила новий поїзд до Варшави — Finance.ua

Укрзалізниця запустила новий поїзд до Варшави Сьогодні 17:33 — Особисті фінанси

Укрзалізниця запустила новий поїзд до Варшави

«Укрзалізниця» запустила новий поїзд із Рави-Руської до Варшави.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Поїзд курсуватиме щодня і перевозитиме загалом 500 пасажирів в обох напрямках.

«Це альтернативне залізничне сполучення зі столицею Польщі. Цей поїзд зможе щоденно забезпечити перевезення майже 500 пасажирів загалом в обидва напрямки. На станції Рава-Руська буде організовано зручну пересадку на поїзди, які доправлятимуть пасажирів до Львова», — йдеться в повідомленні.

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Також «Укрзалізниця» очікує, коли Польща погодиться відкрити між Києвом та Варшавою ще один додатковий маршрут.

«Очікуємо також від польських колег погодження відкриття між Києвом та Варшавою додаткового маршруту поїзда, сформованого з вагонів стандартного для України габариту. У травні 2023 року такий поїзд уже здійснив тестове курсування», — йдеться в повідомленні.

Запуск цього маршруту дозволить у 2−3 рази збільшити пропозицію місць для прямого сполучення між столицями двох країн.

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