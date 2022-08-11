Укрзалізниця запустила мобільний застосунок — Finance.ua

Укрзалізниця запустила мобільний застосунок Вчора 12:21 — Особисті фінанси

Укрзалізниця запустила мобільний застосунок

Укрзалізниця у партнерстві з Mastercard оголосила про запуск власного мобільного застосунку для продажу квитків та інформування пасажирів.

Про це повідомляє пресслужба Mastercard.

У застосунку «Укрзалізниця» користувачі зможуть:

придбати квитки на всі поїзди далекого сполучення по Україні;

повернути квитки;

отримувати сповіщення про рейс та колію прибуття/відправки поїзду;

знайти необхідний рейс та відповіді на поширені запитання щодо перевезень;

отримати доступ до особистого кабінету зі збереженням історії рейсів та даних пасажирів для швидких повторних замовлень.

Тестування застосунку було проведене в липні, і відсьогодні він вже доступний для всіх користувачів на AppStore та Google Play Market

Ціни на квитки у застосунку

Укрзалізниця є прямим продавцем квитків через застосунок, а відтак вартість квитків для пасажирів буде максимально вигідною — будь-які додаткові комісії при оплаті відсутні.

Пасажири зможуть оплатити квитки безпосередньо у мобільному застосунку цифровою карткою за допомогою Apple Pay, Google Pay, або ж можна ввести дані банківської картки і зберегти їх в застосунку для оплат.

Плани компанії

Наступним етапом діджиталізації Укрзалізниці стане розробка нового сайту, єдиного порталу бортових послуг та розвиток онлайн-замовлення звичних залізничних сервісів: перевезення авто у вагоні, послуг вокзальних портерів, пошуку загублених речей та бронювання лаунжу.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.