Укрзалізниця запустила мобільний застосунок — Finance.ua

Укрзалізниця запустила мобільний застосунок
Укрзалізниця у партнерстві з Mastercard оголосила про запуск власного мобільного застосунку для продажу квитків та інформування пасажирів.
Про це повідомляє пресслужба Mastercard.
У застосунку «Укрзалізниця» користувачі зможуть:
- придбати квитки на всі поїзди далекого сполучення по Україні;
- повернути квитки;
- отримувати сповіщення про рейс та колію прибуття/відправки поїзду;
- знайти необхідний рейс та відповіді на поширені запитання щодо перевезень;
- отримати доступ до особистого кабінету зі збереженням історії рейсів та даних пасажирів для швидких повторних замовлень.
Тестування застосунку було проведене в липні, і відсьогодні він вже доступний для всіх користувачів на AppStore та Google Play Market.
Ціни на квитки у застосунку
Укрзалізниця є прямим продавцем квитків через застосунок, а відтак вартість квитків для пасажирів буде максимально вигідною — будь-які додаткові комісії при оплаті відсутні.
Пасажири зможуть оплатити квитки безпосередньо у мобільному застосунку цифровою карткою за допомогою Apple Pay, Google Pay, або ж можна ввести дані банківської картки і зберегти їх в застосунку для оплат.
Плани компанії
Наступним етапом діджиталізації Укрзалізниці стане розробка нового сайту, єдиного порталу бортових послуг та розвиток онлайн-замовлення звичних залізничних сервісів: перевезення авто у вагоні, послуг вокзальних портерів, пошуку загублених речей та бронювання лаунжу.
Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном
Поділитися новиною