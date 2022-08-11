Укрзалізниця запустила мобільний застосунок — Finance.ua

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Укрзалізниця запустила мобільний застосунок

Особисті фінанси
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Укрзалізниця запустила мобільний застосунок
Укрзалізниця запустила мобільний застосунок
Укрзалізниця у партнерстві з Mastercard оголосила про запуск власного мобільного застосунку для продажу квитків та інформування пасажирів.
Про це повідомляє пресслужба Mastercard.
У застосунку «Укрзалізниця» користувачі зможуть:
  • придбати квитки на всі поїзди далекого сполучення по Україні;
  • повернути квитки;
  • отримувати сповіщення про рейс та колію прибуття/відправки поїзду;
  • знайти необхідний рейс та відповіді на поширені запитання щодо перевезень;
  • отримати доступ до особистого кабінету зі збереженням історії рейсів та даних пасажирів для швидких повторних замовлень.
Тестування застосунку було проведене в липні, і відсьогодні він вже доступний для всіх користувачів на AppStore та Google Play Market.

Ціни на квитки у застосунку

Укрзалізниця є прямим продавцем квитків через застосунок, а відтак вартість квитків для пасажирів буде максимально вигідною — будь-які додаткові комісії при оплаті відсутні.
Пасажири зможуть оплатити квитки безпосередньо у мобільному застосунку цифровою карткою за допомогою Apple Pay, Google Pay, або ж можна ввести дані банківської картки і зберегти їх в застосунку для оплат.

Плани компанії

Наступним етапом діджиталізації Укрзалізниці стане розробка нового сайту, єдиного порталу бортових послуг та розвиток онлайн-замовлення звичних залізничних сервісів: перевезення авто у вагоні, послуг вокзальних портерів, пошуку загублених речей та бронювання лаунжу.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном

За матеріалами:
Finance.ua
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