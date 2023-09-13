«Укрзалізниця» запускає щоденні рейси з Києва до Херсона — Finance.ua

«Укрзалізниця» запускає щоденні рейси з Києва до Херсона Сьогодні 08:34 — Особисті фінанси

«Укрзалізниця» запускає щоденні рейси з Києва до Херсона

«Укрзалізниця» призначила додаткові рейси між Херсоном та Миколаєвом. З 23 вересня поїзд Київ — Миколаїв буде курсувати до Херсону. А з 24 вересня запроваджуються додаткові рейси з Херсона до Миколаєва.

Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

На додачу до поїзда № 101/102 Краматорськ — Київ — Херсон, що курсує через день, у дні його відсутності розпочне курсування безпересадкова група вагонів Київ — Херсон.

Група вагонів буде частиною поїзда № 217/218 Київ — Миколаїв та розпочне курсування з 23 вересня. Відправлення з Києва по непарних днях о 21:33, Миколаїв 07:07 — 07:27, прибуття у Херсон о 09:26 наступного дня. Зворотно з Херсона по парних днях (з 24 вересня) о 19:43, Миколаїв 21:15 — 21:35, прибуття до Києва о 07:21 ранку.

Читайте також Укрзалізниця оновила квитки: що змінилось

До того ж, окрім щоденного сполучення з Києвом, Херсон матиме ще й додаткові рейси до Миколаєва.Поїзд № 219/220 Миколаїв — Херсон відправлятиметься з Херсона о 10:06, прибуття до ст. Миколаїв-Вантажний о 12:20. Зворотно зі ст. Миколаїв-Вантажний о 16:20, прибуття до Херсона о 18:43. Поїзд курсуватиме по парних днях, починаючи з 24 вересня.

Квитки на ці рейси поступово будуть доступні в застосунку Укрзалізниці, на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів.

До речі, Finance.ua пропонує оформити туристичне (медичне) страхування онлайн за вигідними цінами. Дія поліса поширюється на весь світ.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.