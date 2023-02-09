«Укрзалізниця» запускає новий поїзд із Сумської області — Finance.ua

«Укрзалізниця» запускає новий поїзд із Сумської області Сьогодні 03:42 — Фондовий ринок

«Укрзалізниця» призначає поїзд № 769/770 Хутір-Михайлівський (Сумська обл.) — Київ — Тернопіль.

Поїзд відправлятиметься з Хутір-Михайлівського з 10 лютого о 16:34 по п’ятницях та неділях, прибуватиме до Києва о 21:52, а до Тернополя — о 06:15.

У зворотному напрямку, з Тернополя, поїзд прямуватиме лише до столиці, відправлятиметься з 11 лютого по понеділках та суботах о 07:06 та прибуватиме до Києва о 14:44.

Поїзд сполученням Київ — Хутір-Михайлівський курсуватиме з 12 лютого щодня, крім понеділків та субот. Відправлення з Києва — о 10:16, прибуття в Хутір-Михайлівський — о 15:55. Відправлення з Хутір-Михайлівського — з 14 лютого по вівторках, середах та четвергах о 16:34, прибуття до Києва — о 21:52.

Зазначається, що цей поїзд надасть мешканцям Сумської області сполучення з Вінницькою, Хмельницькою та Тернопільською областями.

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УНІАН За матеріалами:

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