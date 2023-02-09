«Укрзалізниця» запускає новий поїзд із Сумської області — Finance.ua
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«Укрзалізниця» запускає новий поїзд із Сумської області

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«Укрзалізниця» призначає поїзд № 769/770 Хутір-Михайлівський (Сумська обл.) — Київ — Тернопіль.
Як повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».
Поїзд відправлятиметься з Хутір-Михайлівського з 10 лютого о 16:34 по п’ятницях та неділях, прибуватиме до Києва о 21:52, а до Тернополя — о 06:15.
У зворотному напрямку, з Тернополя, поїзд прямуватиме лише до столиці, відправлятиметься з 11 лютого по понеділках та суботах о 07:06 та прибуватиме до Києва о 14:44.
Поїзд сполученням Київ — Хутір-Михайлівський курсуватиме з 12 лютого щодня, крім понеділків та субот. Відправлення з Києва — о 10:16, прибуття в Хутір-Михайлівський — о 15:55. Відправлення з Хутір-Михайлівського — з 14 лютого по вівторках, середах та четвергах о 16:34, прибуття до Києва — о 21:52.
Зазначається, що цей поїзд надасть мешканцям Сумської області сполучення з Вінницькою, Хмельницькою та Тернопільською областями.
Подорожувати також допоможе Proizd.ua. Це сервіс продажу квитків на поїзд. Купити квиток дуже просто — на сайті є докладні інструкції. А з промокодом sd2023 можна отримати знижку 5%.

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За матеріалами:
УНІАН
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