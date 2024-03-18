«Укрзалізниця» закрила рух для поїзда Київ — Кам’янець-Подільський: яка причина Сьогодні 10:37

Потяг «Укрзалізниці» № 139/140 Київ — Кам’янець-Подільський через просідання земляного полотна між станціями Нігин — Гуменці прямуватиме лише до Нігина.

«У зв’язку з деформацією земляного полотна на перегоні Нігин — Гуменці у Хмельницькій області тимчасово закрито рух для поїзда № 139/140 Київ — Кам’янець-Подільський (разом із причіпними вагонами з Ужгорода)», — сказано у повідомленні «Укрзалізниці».

Там зазначили, що кінцевою станцією для цього рейсу вимушено стане Нігин, до якого поїзд має прибути о 8:12.

«Про хід ремонтних робіт ми сповіщатимемо додатково, просимо вибачення за зміни в маршруті через форсмажорні обставини», — додавли в «Укрзалізниці».

УНІАН За матеріалами:

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