«Укрзалізниця» закрила рух для поїзда Київ — Кам’янець-Подільський: яка причина
Потяг «Укрзалізниці» № 139/140 Київ — Кам’янець-Подільський через просідання земляного полотна між станціями Нігин — Гуменці прямуватиме лише до Нігина.
«У зв’язку з деформацією земляного полотна на перегоні Нігин — Гуменці у Хмельницькій області тимчасово закрито рух для поїзда № 139/140 Київ — Кам’янець-Подільський (разом із причіпними вагонами з Ужгорода)», — сказано у повідомленні «Укрзалізниці».
Там зазначили, що кінцевою станцією для цього рейсу вимушено стане Нігин, до якого поїзд має прибути о 8:12.
«Про хід ремонтних робіт ми сповіщатимемо додатково, просимо вибачення за зміни в маршруті через форсмажорні обставини», — додавли в «Укрзалізниці».
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