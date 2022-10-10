Укрзалізниця ввела додатковий поїзд із Запоріжжя до Києва — Finance.ua

Укрзалізниця ввела додатковий поїзд із Запоріжжя до Києва
Укрзалізниця призначила додатковий поїзд із Запоріжжя до Києва у зв’язку із підвищеним пасажирським попитом.
Про це 10 жовтня повідомила прес-служба компанії.
«Укрзалізниця оперативно реагує на підвищений пасажирський попит із Запоріжжя та призначає додатковий поїзд № 272 Запоріжжя — Київ. Крім того, додано 10 вагонів до поїзда № 750 Запоріжжя — Київ — Івано-Франківськ», — сказано в повідомленні.
Приміські поїзди на Львівщині, у Конотопському регіоні та на Харківщині рухаються із затримками у зв’язку зі знеструмленням контактної мережі.
Приміські рейси, що прямують через Лозову, обмежено до Самійлівки.
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