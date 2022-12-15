Укрзалізниця вперше уклала угоду з французьким виробником рейок — Finance.ua
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Укрзалізниця вперше уклала угоду з французьким виробником рейок

Фондовий ринок
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АТ «Укрзалізниця» вперше підписала прямий договір з французьким виробником рейок Saarstahl.
Про це повідомив член правління компанії Орест Логунов у Facebook.
Він зазначив, що угоду провели за підтримки профільних міністерств, президентів та урядів обох країн.
«Довіру європейських (таких як Saarstahl) і глобальних виробників (таких як ExonMobil) забезпечуємо прозорими прямими контрактами, великими обсягами закупівель, виконанням зобов’язань незважаючи навіть на військові ризики», — наголосив член правління.
Як зазначає пресслужба Кабінету Міністрів, угоду з урядом Франції щодо постачання рейок для «Укрзалізниці» виробництва французької компанії Saarstahl на суму до 37,6 млн євро було укладено у Парижі напередодні.
За матеріалами:
Економічна Правда
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