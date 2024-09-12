Укрзалізниця відремонтувала колії на 62% від запланованих обсягів — Finance.ua

Укрзалізниця відремонтувала колії на 62% від запланованих обсягів Вчора 18:44 — Фондовий ринок

Укрзалізниця відремонтувала колії на 62% від запланованих обсягів

Акціонерне товариство «Укрзалізниця» за 8 місяців відремонтувало 737,6 км колій, що становить 62% від запланованого обсягу на рік.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

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«На дільницях з інтенсивним рухом поїздів капітальним ремонтом оновили майже 239 км колій та близько 499 км — іншими ремонтами. Вид та обсяги робіт на тих чи інших дільницях залізничники обирають у залежності від ступеня зношеності колії, необхідності виконати повну або часткову заміну її елементів. Також за 8 місяців цього року оновлено 634 стрілочні переводи, з яких 142 — капітальним ремонтом, та 492 — іншими видами ремонтів», — йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, до кінця року компанія планує відремонтувати 1200 км колій.

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Європейський Союз виділить «Укрзалізниці» 43 млн євро на будівництво євроколії.

У квітні Укрзалізниця розпочала будівництво євроколії від Ужгорода до кордону з Євросоюзом.

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