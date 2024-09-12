Укрзалізниця відремонтувала колії на 62% від запланованих обсягів — Finance.ua
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Укрзалізниця відремонтувала колії на 62% від запланованих обсягів

Фондовий ринок
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Укрзалізниця відремонтувала колії на 62% від запланованих обсягів
Укрзалізниця відремонтувала колії на 62% від запланованих обсягів
Акціонерне товариство «Укрзалізниця» за 8 місяців відремонтувало 737,6 км колій, що становить 62% від запланованого обсягу на рік.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
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«На дільницях з інтенсивним рухом поїздів капітальним ремонтом оновили майже 239 км колій та близько 499 км — іншими ремонтами. Вид та обсяги робіт на тих чи інших дільницях залізничники обирають у залежності від ступеня зношеності колії, необхідності виконати повну або часткову заміну її елементів. Також за 8 місяців цього року оновлено 634 стрілочні переводи, з яких 142 — капітальним ремонтом, та 492 — іншими видами ремонтів», — йдеться в повідомленні.
Згідно з повідомленням, до кінця року компанія планує відремонтувати 1200 км колій.
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У квітні Укрзалізниця розпочала будівництво євроколії від Ужгорода до кордону з Євросоюзом.
За матеріалами:
Українські Новини
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