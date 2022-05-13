Укрзалізниця відкриває попередній продаж квитків на 20 діб — Finance.ua

Укрзалізниця відкриває попередній продаж квитків на 20 діб
Укрзалізниця відкриває попередній продаж квитків на 20 діб
Укрзалізниця 12 травня відкрила на окремі рейси попередній продаж квитків на 20 діб.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці компанії.
«Стабільно продовжуємо рух і збільшуємо глибину продажів залізничних квитків! Вже з 12 травня відкрито попередній продаж на 20 діб», — ідеться у повідомленні.
Йдеться про такі напрямки:
- № 43/44 Івано Франківськ — Київ;
- № 749/750 Київ — Івано-Франківськ;
- № 139/140 Київ — Кам’янець Подільський;
- № 145/146 Львів — Ужгород;
- № 769/770 Київ — Кам’янець-Подільський;
- № 757/758 Київ — Могилів-Подільський;
- № 789/790 Кропивницький — Київ;
- № 791/792 Кременчук — Київ.
«Квитки вже чекають на booking.uz.gov.ua та — трошки дешевше — у чат-боті», — наголосили в Укрзалізниці.
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