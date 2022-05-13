Укрзалізниця відкриває попередній продаж квитків на 20 діб — Finance.ua
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Укрзалізниця відкриває попередній продаж квитків на 20 діб

Вчора 06:21Особисті фінанси
237
Укрзалізниця відкриває попередній продаж квитків на 20 дібУкрзалізниця відкриває попередній продаж квитків на 20 діб
Укрзалізниця 12 травня відкрила на окремі рейси попередній продаж квитків на 20 діб.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці компанії.
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«Стабільно продовжуємо рух і збільшуємо глибину продажів залізничних квитків! Вже з 12 травня відкрито попередній продаж на 20 діб», — ідеться у повідомленні.
Йдеться про такі напрямки:
  • № 7/8 Київ — Чернівці;
  • № 29/30 Київ — Ужгород;
  • № 41/42 Дніпро —Львів;
  • № 43/44 Івано Франківськ — Київ;
  • № 91/92 Львів — Київ;
  • № 97/98 Ковель — Київ;
  • № 749/750 Київ — Івано-Франківськ;
  • № 779/780 Суми — Київ;
  • № 139/140 Київ — Кам’янець Подільський;
  • № 145/146 Львів — Ужгород;
  • № 769/770 Київ — Кам’янець-Подільський;
  • № 757/758 Київ — Могилів-Подільський;
  • № 789/790 Кропивницький — Київ;
  • № 791/792 Кременчук — Київ.
«Квитки вже чекають на booking.uz.gov.ua та — трошки дешевше — у чат-боті», — наголосили в Укрзалізниці.
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За матеріалами: Finance.ua
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