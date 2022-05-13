Укрзалізниця відкриває попередній продаж квитків на 20 діб — Finance.ua

Укрзалізниця відкриває попередній продаж квитків на 20 діб

Вчора 06:21 — Особисті фінанси

Укрзалізниця відкриває попередній продаж квитків на 20 діб

Укрзалізниця 12 травня відкрила на окремі рейси попередній продаж квитків на 20 діб.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці компанії.

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«Стабільно продовжуємо рух і збільшуємо глибину продажів залізничних квитків! Вже з 12 травня відкрито попередній продаж на 20 діб», — ідеться у повідомленні.

Йдеться про такі напрямки:

№ 7/8 Київ — Чернівці;

№ 29/30 Київ — Ужгород;

№ 41/42 Дніпро —Львів;

№ 43/44 Івано Франківськ — Київ;

№ 91/92 Львів — Київ;

№ 97/98 Ковель — Київ;

№ 749/750 Київ — Івано-Франківськ;

№ 779/780 Суми — Київ;

№ 139/140 Київ — Кам’янець Подільський;

№ 145/146 Львів — Ужгород;

№ 769/770 Київ — Кам’янець-Подільський;

№ 757/758 Київ — Могилів-Подільський;

№ 789/790 Кропивницький — Київ;

№ 791/792 Кременчук — Київ.

«Квитки вже чекають на booking.uz.gov.ua та — трошки дешевше — у чат-боті», — наголосили в Укрзалізниці.

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