"Укрзалізниця" запускає новий поїзд — Finance.ua

"Укрзалізниця" запускає новий поїзд

Вчора 06:20 — Особисті фінанси

"Укрзалізниця" запускає новий поїзд

«Укрзалізниця» призначає з 1 травня новий поїзд сполученням Київ-Хелм.

Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Графік рейсів:

поїзд № 23/24 відправлятиметься з Києва о 22:49 та прибуватиме до Хелма об 11:30.;

у зворотному напрямку поїзд відправлятиметься з 2 травня о 16:05 та прибуватиме до Києва о 07:29.

Для зручності пасажирів по станції Хелм організоване хабове сполучення з Варшавою: пасажири, які прибувають до Хелма, можуть швидко пересісти на поїзд до Варшави, який відправляється о 13:11 та прибуває до Варшави о 16:11.

Аналогічний маршрут можливий і в зворотному напрямку: з Варшави поїзд польської залізниці вирушає о 12:18 і прибуває до Хелма о 15:31, що дає пасажирам достатньо часу для зручної пересадки на поїзд з Хелма до Києва.

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