"Укрзалізниця" запускає новий поїзд — Finance.ua

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"Укрзалізниця" запускає новий поїзд

Вчора 06:20Особисті фінанси
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"Укрзалізниця" запускає новий поїзд"Укрзалізниця" запускає новий поїзд
«Укрзалізниця» призначає з 1 травня новий поїзд сполученням Київ-Хелм.
Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».
Графік рейсів:
  • поїзд № 23/24 відправлятиметься з Києва о 22:49 та прибуватиме до Хелма об 11:30.;
  • у зворотному напрямку поїзд відправлятиметься з 2 травня о 16:05 та прибуватиме до Києва о 07:29.
Для зручності пасажирів по станції Хелм організоване хабове сполучення з Варшавою: пасажири, які прибувають до Хелма, можуть швидко пересісти на поїзд до Варшави, який відправляється о 13:11 та прибуває до Варшави о 16:11.
Аналогічний маршрут можливий і в зворотному напрямку: з Варшави поїзд польської залізниці вирушає о 12:18 і прибуває до Хелма о 15:31, що дає пасажирам достатньо часу для зручної пересадки на поїзд з Хелма до Києва.

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За матеріалами: Finance.ua
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