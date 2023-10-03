Укрзалізниця у вересні збільшила обсяги вантажоперевезень на 3% — Finance.ua

Укрзалізниця у вересні збільшила обсяги вантажоперевезень на 3% Сьогодні 20:40 — Фондовий ринок

АТ «Укрзалізниця» у вересні перевезло 12 млн т вантажів, що на 3% більше ніж роком раніше.

Про це повідомляє пресслужба компанії , передає Укрінформ.

«Укрзалізниця, за оперативними даними, перевезла у вересні 2023 року у всіх видах сполучення 12,035 млн тонн вантажів, що на 3% більше, ніж за аналогічний період 2022 року», — йдеться в повідомленні.

Наголошується, що загальне збільшення обсягів перевезень відбулося завдяки зростанню у внутрішньому сполученні на 35,5% — до 7,9 млн т.

Лідирують за обсягом перевезень мінбудматеріали: у загальному обсязі їх перевезення зросли у вересні 2023 року на 77,3% у порівнянні з вереснем 2022 року — до 3,3 млн т, у внутрішньому сполученні — на 88%, до 3,1 млн т.

Водночас експортні перевезення залізничним транспортом у вересні 2023 року скоротились на 31,2% у порівнянні з вереснем 2022 року — до 3,6 млн т. Зокрема, експорт зернових вантажів залізницею скоротився майже втричі — до 1,1 млн т. При цьому минулого місяця зафіксовано зростання експортних перевезень руди залізної та марганцевої на 50,5% - до 1,5 млн т.

Імпортні перевезення вантажів залізницею у вересні поточного року становили 518,5 тис. т, що на 18% менше вересня 2022 року, транзитні — 43,2 тис. т, що майже в 2,3 раза більше.

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