"Укрзалізниця" розширює співпрацю із залізницею Молдови — Finance.ua
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"Укрзалізниця" розширює співпрацю із залізницею Молдови

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Представники залізниць України та Республіки Молдова під час зустрічі домовилися про розширення співпраці на найближчі три роки.
Як повідомляє прес-служба перевізника, починаючи з 24 лютого 2022 року, через прикордонні переходи з Молдовою залізничним транспортом було експортовано 397 тис.тонн українського зерна та імпортовано 363,6 тис. тонн нафтопродуктів.
В цілому показники експорту зросли в 1,5 рази, до 1247 тис.тонн, а імпорту — в 3 рази, до 492 тис. тонн.
"З початку повномасштабної війни залізниця Молдови стала для нас ще більш важливим партнером. Наші сусіди допомогли нам експортувати зерно і завозити необхідне дизпаливо. Ми прагнемо і далі поглиблювати відносини і співпрацю між нашими залізницями", — зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.
У прес-службі також нагадали, що на початку листопада 2022 року, після 24-річної перерви, було відновлено рух українських пасажирських поїздів міжнародним сполученням Київ — Кишинів. За три з половиною місяці ним вже скористалося понад 10 тисяч пасажирів.
За підсумками зустрічі сторони домовилися поглиблювати співпрацю між залізницями країн для збільшення обсягів вантажоперевезень, а також залучати українських фахівців до ремонту та відновлення залізничної інфраструктури Молдови.
За матеріалами:
УНІАН
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