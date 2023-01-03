"Укрзалізниця" призначила низку додаткових рейсів на різдвяні свята — Finance.ua
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"Укрзалізниця" призначила низку додаткових рейсів на різдвяні свята

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«Укрзалізниця» призначає низку додаткових рейсів на 6-8 січня.
Перелік рейсів опублікувала пресслужба перевізника в Telegram.
  • 180/179 Київ — Дніпро: 6 та 8 січня о 09:53 з Києва, о 18:25 у Дніпрі. Зворотно того ж дня о 08:51, прибуття о 17:05;
  • 191/192 Київ — Львів: 8 січня о 07:44 з Києва і о 15:28 у Львові. Зворотно 8 січня о 08:06, прибуває о 15:38;
  • 176/175 Київ — Кривий Ріг: 8 січня о 06:19 з Києва через Миронівку, ст. ім. Т. Шевченка, Олександрію з прибуттям о 15:07. Зворотно в той же день о 08:09 з прибуттям до столиці о 16:26;
  • 104/103 Київ — Харків: 8 січня о 09:40 з Києва, прибуття о 17:15. Зворотно того ж дня о 10:48, прибуття о 18:41;
  • 168 Львів — Одеса: 8 січня о 08:50 зі Львова, прибуття о 19:49. Зворотно того ж дня о 10:16, прибуття о 21:38.
В «Укрзалізниці» також нагадали, що до 8 січня включно курсуватиме прямий рейс «Інтерсіті+» до Славського «Лижний експрес» № 745.
Квитки вже можна придбати в застосунку УЗ.
За матеріалами:
УНІАН
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