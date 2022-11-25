Укрзалізниця призначила додаткові поїзди на захід України — Finance.ua

Укрзалізниця призначила додаткові поїзди на захід України
Укрзалізниця призначає два додаткові поїзди від Львова до Ужгорода та Рахова для пересадки пасажирів, чиї прямі поїзди були обмежені до Львова.
Про це повідомила компанія.
Пасажири поїздів № 4/3 Запоріжжя — Ужгород та № 17/18 Харків — Ужгород, які прямуватимуть лише до станції Львів, зможуть пересісти на додатковий поїзд № 295/296 Львів — Ужгород, який відправиться зі Львова сьогодні о 23:30.
Пасажири поїзда № 6/5 Запоріжжя — Рахів, який також прямуватиме лише до Львова, зможуть пересісти на поїзд № 205/206 Львів — Рахів, який відправиться зі Львова сьогодні о 23:50.
Всі квитки пасажирів дійсні, робити обмін або купувати нові не потрібно.
Підібрати картку в українському банку💳
Поділитися новиною