Укрзалізниця призначила додаткові поїзди на захід України — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Укрзалізниця призначила додаткові поїзди на захід України

Фондовий ринок
32
Укрзалізниця призначає два додаткові поїзди від Львова до Ужгорода та Рахова для пересадки пасажирів, чиї прямі поїзди були обмежені до Львова.
Про це повідомила компанія.
Пасажири поїздів № 4/3 Запоріжжя — Ужгород та № 17/18 Харків — Ужгород, які прямуватимуть лише до станції Львів, зможуть пересісти на додатковий поїзд № 295/296 Львів — Ужгород, який відправиться зі Львова сьогодні о 23:30.
Місце для вашої реклами
Пасажири поїзда № 6/5 Запоріжжя — Рахів, який також прямуватиме лише до Львова, зможуть пересісти на поїзд № 205/206 Львів — Рахів, який відправиться зі Львова сьогодні о 23:50.
Всі квитки пасажирів дійсні, робити обмін або купувати нові не потрібно.

Підібрати картку в українському банку💳

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.