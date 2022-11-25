Укрзалізниця призначила додаткові поїзди на захід України — Finance.ua

Укрзалізниця призначила додаткові поїзди на захід України Сьогодні 11:38 — Фондовий ринок

Укрзалізниця призначає два додаткові поїзди від Львова до Ужгорода та Рахова для пересадки пасажирів, чиї прямі поїзди були обмежені до Львова.

Про це повідомила компанія.

Пасажири поїздів № 4/3 Запоріжжя — Ужгород та № 17/18 Харків — Ужгород, які прямуватимуть лише до станції Львів, зможуть пересісти на додатковий поїзд № 295/296 Львів — Ужгород, який відправиться зі Львова сьогодні о 23:30.

Пасажири поїзда № 6/5 Запоріжжя — Рахів, який також прямуватиме лише до Львова, зможуть пересісти на поїзд № 205/206 Львів — Рахів, який відправиться зі Львова сьогодні о 23:50.

Всі квитки пасажирів дійсні, робити обмін або купувати нові не потрібно.

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