"Укрзалізниця" призначає ще один поїзд "Інтерсіті" з Києва до Львова — Finance.ua
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"Укрзалізниця" призначає ще один поїзд "Інтерсіті" з Києва до Львова

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«Укрзалізниця» з 9 липня 2022 року призначає поїзд «Інтерсіті+» сполученням «Дарниця (Київ) — Львів».
Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці» в Telegram.
«Поїзд № 743/744 „Дарниця — Львів“ вирушатиме з Дарниці по четвергах та суботах о 12:27 та прибуватиме до Львова о 22:03. У зворотному напрямку, зі Львова, поїзд вирушатиме по п’ятницях та неділях о 07:08 і прибуватиме до Дарниці о 16:08», — йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що поїзд зупинятиметься на станціях Київ-Пасажирський, Святошин, Коростень та Дубно. На маршруті курсує швидкісний поїзд Hyundai Rotem.
Квитки вже доступні для придбання у касах вокзалів, у чат-боті та на сайті «Укрзалізниці».
Раніше голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін повідомив, що національний залізничний перевізник поки не підвищуватиме тарифи на пасажирські перевезення.
До речі, подорожувати комфортно вам допоможе INFOBUS. На сайті компанії можна забронювати безплатно і купити квитки в 45 країн.

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За матеріалами:
УНІАН
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