«Укрзалізниця» назвала найпопулярніші маршрути з початку літа — Finance.ua

«Укрзалізниця» назвала найпопулярніші маршрути з початку літа Вчора 17:21 — Фондовий ринок

«Укрзалізниця» назвала найпопулярніші пасажирські маршрути поїздом з початку літа.

Про це повідомляється у Telegram-каналі компанії

«Понад 35 тисяч пасажирів скористались поїздом № 45 Ужгород — Харків — Ужгород, понад 29 тисяч — поїздом № 86 Львів — Запоріжжя — Львів, понад 28 тисяч — поїздом № 120 Запоріжжя — Львів — Запоріжжя, понад 26 тисяч — поїздом № 41 Дніпро — Трускавець — Дніпро, понад 23 тисячі — поїздом № 97 Київ — Ковель — Київ», — йдеться в повідомленні.

В компанії спостерігають активне повернення українських родин з евакуації до безпечних регіонів, включно зі столицею, а також пожвавлення бізнесових та туристичних поїздок.

Загалом з початку літа «Укрзалізниця» перевезла пасажирськими поїздами 776 тисяч пасажирів.

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УНІАН За матеріалами:

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