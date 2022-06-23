«Укрзалізниця» назвала найпопулярніші маршрути з початку літа — Finance.ua
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«Укрзалізниця» назвала найпопулярніші маршрути з початку літа

Фондовий ринок
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«Укрзалізниця» назвала найпопулярніші пасажирські маршрути поїздом з початку літа.
Про це повідомляється у Telegram-каналі компанії.
«Понад 35 тисяч пасажирів скористались поїздом № 45 Ужгород — Харків — Ужгород, понад 29 тисяч — поїздом № 86 Львів — Запоріжжя — Львів, понад 28 тисяч — поїздом № 120 Запоріжжя — Львів — Запоріжжя, понад 26 тисяч — поїздом № 41 Дніпро — Трускавець — Дніпро, понад 23 тисячі — поїздом № 97 Київ — Ковель — Київ», — йдеться в повідомленні.
В компанії спостерігають активне повернення українських родин з евакуації до безпечних регіонів, включно зі столицею, а також пожвавлення бізнесових та туристичних поїздок.
Загалом з початку літа «Укрзалізниця» перевезла пасажирськими поїздами 776 тисяч пасажирів.
Якщо ви плануєте поїздку, то скоритайтесь безплатим серсвісом бронювання та покупки квитків на потяг, автобус і літак.
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За матеріалами:
УНІАН
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