«Укрзалізниця» підвищує плату за використання напіввагонів — Finance.ua

«Укрзалізниця» підвищує плату за використання напіввагонів Сьогодні 19:47

«Укрзалізниця» підвищує плату за використання напіввагонів

АТ «Укрзалізниця» з вересня 2023 року підвищує ставки плати за використання власних напіввагонів на 7,1% у порівнянні з попереднім місяцем — до 1,5 тис. грн/доба.

Про це свідчать дані на сайті філії «Центр транспортної логістики» (ЦТЛ) АТ «Укрзалізниця».

Таким чином, ставки плати за використання піввагонів у вересні будуть на найвищому рівні з квітня поточного року. Ставки плати за використання власних окатишевозів залишаються на рівні серпня — 450 грн/доба.

За даними ЦТЛ, у вересні ставка на зерновоз зросте до 500 грн/доба, тоді як у серпні зерновики платили за використання зерновозів 400 грн/доба.

Ставка плати для платформи універсальної, переобладнаної та модернізованої платформи типів 915, 968, 969 становитиме 3,8 тис. грн (+0% м./м.), критого вагону — 1,49 тис. грн (+7,2% м./м.), цементовозу — 700 грн (-16,7% м./м.).

Зазначимо, у серпні 2023 року ставка плати за використання власних окатишевозів АТ «Укрзалізниця» залишилось на рівні липня — до 450 грн/доба. Ставки плати за використання піввагонів у серпні збільшились на 7,7% у порівнянні з попереднім місяцем — до 1,4 тис. грн/доба.

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