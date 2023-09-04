«Укрзалізниця» підвищує плату за використання напіввагонів — Finance.ua
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«Укрзалізниця» підвищує плату за використання напіввагонів

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«Укрзалізниця» підвищує плату за використання напіввагонів
«Укрзалізниця» підвищує плату за використання напіввагонів
АТ «Укрзалізниця» з вересня 2023 року підвищує ставки плати за використання власних напіввагонів на 7,1% у порівнянні з попереднім місяцем — до 1,5 тис. грн/доба.
Про це свідчать дані на сайті філії «Центр транспортної логістики» (ЦТЛ) АТ «Укрзалізниця».
Таким чином, ставки плати за використання піввагонів у вересні будуть на найвищому рівні з квітня поточного року. Ставки плати за використання власних окатишевозів залишаються на рівні серпня — 450 грн/доба.
За даними ЦТЛ, у вересні ставка на зерновоз зросте до 500 грн/доба, тоді як у серпні зерновики платили за використання зерновозів 400 грн/доба.
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Ставка плати для платформи універсальної, переобладнаної та модернізованої платформи типів 915, 968, 969 становитиме 3,8 тис. грн (+0% м./м.), критого вагону — 1,49 тис. грн (+7,2% м./м.), цементовозу — 700 грн (-16,7% м./м.).
Зазначимо, у серпні 2023 року ставка плати за використання власних окатишевозів АТ «Укрзалізниця» залишилось на рівні липня — до 450 грн/доба. Ставки плати за використання піввагонів у серпні збільшились на 7,7% у порівнянні з попереднім місяцем — до 1,4 тис. грн/доба.
За матеріалами:
gmk.center
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