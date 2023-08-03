«Укрзалізниця» до весни під'єднає Wi-Fi у 16 поїздах — Finance.ua
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«Укрзалізниця» до весни під'єднає Wi-Fi у 16 поїздах

Особисті фінанси
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«Укрзалізниця» до весни під'єднає Wi-Fi у 16 поїздах
«Укрзалізниця» до весни під'єднає Wi-Fi у 16 поїздах
«Укрзалізниця» розпочинає розгортання мережі Wi-Fi в 16 поїздах. Компанія за результатами тендеру уклала договір із фірмою «Віннком Україна» про організацію бездротового доступу до інтернету за 78,89 млн грн.
Про це повідомляє портал «Наші гроші» з посиланням на дані у системі Prozorro.
Підрядник виконає проектні роботи, постачання, монтаж і пусконалагодження обладнання для розгортання телекомунікаційної мережі у десятьох потягах Hyundai HRCS2, двох Skoda EJ675, двох ЕКр-1 «Тарпан» та ще в двох потягах МПЛТ.
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Доступ до зовнішньої мережі «Інтернет» забезпечуватиметься за допомогою Starlink, LTE та Wi-Fi від станцій. Мережа надаватиме пасажирам бездротовий доступ до інтернету через Wi-Fi.
Частину коштів, а саме 65,03 млн грн від загальної суми, буде витрачено на придбання обладнання, а решту 13,15 млн грн — на надання послуг.
Завершити проєкт планується до квітня 2024 року. Гарантійний період на обладнання становить три роки з моменту монтажу та налагодження.
За матеріалами:
Ain.Ua
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