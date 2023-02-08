Укрзалізниця отримає від Британії допомогу майже на £10 мільйонів — Finance.ua

Укрзалізниця отримає від Британії допомогу майже на £10 мільйонів Сьогодні 05:36 — Казна та Політика

Укрзалізниця отримає від Британії допомогу майже на £10 мільйонів

Британська залізнична компанія Network Rail Infrastructure Limited передала АТ «Укрзалізниця» першу партію обладнання для швидкого відновлення мостів та залізничної інфраструктури. Загалом Україна отримає допомогу на майже 10 млн фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє пресслужба УЗ у Телеграмі

«Надійшла допомога від британської залізничної компанії Network Rail Infrastructure Limited за сприяння Міністерства транспорту Великої Британії. Йдеться про необхідне зараз обладнання для швидкого відновлення мостів та залізничної інфраструктури: 45 контейнерів з мостовою системою Acrow 700XS Rail, опорами, обшивкою тунелів, інструментами», — йдеться в повідомленні.

У компанії уточнили, що у січні українські залізничники вже пройшли навчальний тренінг для роботи із системою Acrow 700XS Rail Bridge. Загалом українська сторона отримає від британських колег допомогу на майже 10 млн фунтів стерлінгів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.